الثلاثاء 2026-04-28 02:08 م

بين "ميتا" و"غوغل".. حرب النظارات الذكية تشتعل لخلافة الهواتف

الثلاثاء، 28-04-2026 12:32 م

الوكيل الإخباري-   تشهد سوق التقنيات القابلة للارتداء منافسة محتدمة بين عملاقي التكنولوجيا "غوغل" و"ميتا"، مع دخول "حرب النظارات الذكية" مرحلة جديدة من الصراع للسيطرة على هذا القطاع المستقبلي.

اضافة اعلان


وتسعى شركة "ميتا" إلى تعزيز ريادتها عبر تطوير نظارات تجمع بين الأناقة والذكاء الاصطناعي، مستفيدةً من نجاحاتها السابقة في هذا المجال، بينما تهدف "غوغل" إلى العودة بقوة من خلال دمج تقنيات الواقع المعزز (AR) المتقدمة مع محرك بحثها وخدماتها الذكية.


وتركّز الشركات في سباقها الحالي على تحويل النظارات من مجرد أداة تكميلية إلى جهاز مستقل قادر على استبدال الهواتف الذكية في تنفيذ المهام اليومية، مع الاهتمام بتحسين التصميم ليكون أخف وزنًا وأكثر شبهاً بالنظارات التقليدية.

 
 


حازم المجالي يؤدي اليمين القانونية أمام الملك بتعيينه رئيسا لمجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

