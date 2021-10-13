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الأربعاء، 13-10-2021 01:27 م

تأثير اجتماعات Zoom السلبي

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الوكيل الإخباري - غيرت جائحة فيروس كورونا من عالمنا بشكل كبير. ولعل منصة Zoom استفادت من هذا التغيير بشكل كبير وذلك حيث بدأت جميع الأعمال في التحول للصورة الرقمية مع الاعتماد على العمل عن بعد لتجنب أي اختلاط محتمل.

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ولسبب ما كانت منصة Zoom الوجهة الرئيسية لفرق العمل فيما يخص التواصل أثناء العمل عن بعد. وهذا في ظل اعتماد بعض المستخدمين على منصات أخرى مثل سكايب، ومايكروسوفت تيمز، وجوجل ميت، وغيرهم.

 

وبمجرد أن بدأت الحياة في العودة لمسارها الطبيعي وبدأت العيادات في استقبال المرضى بشكل أكبر لاحظت طبيبة الجلدية والتجميل، شادي كوروش، حدثًا غريبًا وهو زيادة عدد الأشخاص الذين يزورون العيادة بسبب مشاكل متعلقة بمظهرهم.

 

وكان السبب الرئيسي وراء ذلك هو شعور الناس بأن مظاهرهم وأشكالهم سيئة إلى حد كبير. وعرفت كاروش من ناحية أخرى، وهي التي تعمل كمعيدة في كلية الطب بهارفارد، أن نفس الحدث قد تكرر مع زملائها من أطباء التجميل.

 

وقد تزايدت أعداد طلبات الحصول على جراحات تجميلية للوجه بالتزامن مع ذلك. وعندما تم سؤال عينة عشوائية من المرضى حول الأسباب، ذكروا أن المكالمات والاجتماعات المرئية عبر Zoom وغيره قد جعلتهم يوقنون بأن وجوههم قد أصبحت أقل جمالًا.

 


المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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