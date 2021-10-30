تأثير فيسبوك على الصحة النفسية

الوكيل الإخباري - عانت شركة فيسبوك من مشاكل متكررة، ومازالت تعاني ولعل أكبر مشاكل الشركة هي قضية “ملفات فيسبوك” وذلك حيث قامت إحدى مديرات المشاريع السابقين في الشركة بتسريب آلاف الملفات الداخلية الحساسة.



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ومن ضمن هذه الملفات كانت هناك ملفات حول أبحاث قامت بها الشركة حول التأثير السلبي لمنصاتها على المراهقين وتحديدًا تأثير إنستغرام على المراهقات الإناث وقد توصلت الشركة لنتائج سلبية بعد القيام بتلك الأبحاث، ولذلك “خبئتها في الأدراج”.

إلا أن التسريب قد كشف عن كل تلك الأبحاث ومنذ ذلك الحين تحاول تمسكت الشركة بالإنكار والتقليل من وقع هذه الأبحاث وذلك على الرغم من أنها قامت بتلك الأبحاث بنفسها.

ولكن ومن ناحية أخرى فإن أبحاث الشركة الخاصة قد تكون محدودة إلى حد كبير من حيث دقة النتائج. وذلك لأنها غير متخصصة في هذا المجال إلا أنها قد أخرجت نتائج واضحة عن مدى التأثير السلبي للشبكات الاجتماعية على المراهقين وصغار السن.



وقد كشفت الملفات الداخلية للشركة عن ارتباط وثيق بين إنستغرام وبين ظهور مشاكل نفسية وعقلية لدى المستخدمين، بما في ذلك نوبات القلق، والاكتئاب، والتفكير في الانتحار وفي ردها على تلك المعلومات ذكرت الشركة أن هذه البيانات “منتزعة من سياقها”.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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