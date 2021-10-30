السبت 30-10-2021
الوكيل الاخباري

1022 إصابة و 12 وفاة جديدة بكورونا السبت

عون يدعو لحماية علاقات لبنان مع السعودية من تأثير المواقف الفردية

إيران تعلن أنها استضافت أكثر من 300 ألف لاجئ أفغاني خلال الأشهر الأخيرة

إصابتان إثر إطلاق عيار ناري بمشاجرة في إربد

مخالفات سير غير منطقية في عمان

بلدية الزرقاء تستمر بتنفيذ حملة بسواعدنا

الحكومة: ضرورة الاخذ بالتوصيات الخاصة بحادثة الإطفاء الشامل في المملكة

الطاقة النيابية لـ الوكيل : طالبنا بتخفيض نسبة رفع أسعار المشتقات النفطية فقط

الأرصاد تحذر من طقس الأحد

وفيات السبت 2021/10/30

السبت، 30-10-2021 02:29 م

تأثير فيسبوك على الصحة النفسية

E0B47DF1-ED35-4FE0-8F04-C704C9511A0B


الوكيل الإخباري - عانت شركة فيسبوك من مشاكل متكررة، ومازالت تعاني ولعل أكبر مشاكل الشركة هي قضية “ملفات فيسبوك” وذلك حيث قامت إحدى مديرات المشاريع السابقين في الشركة بتسريب آلاف الملفات الداخلية الحساسة.

اضافة اعلان

 

ومن ضمن هذه الملفات كانت هناك ملفات حول أبحاث قامت بها الشركة حول التأثير السلبي لمنصاتها على المراهقين وتحديدًا تأثير إنستغرام على المراهقات الإناث وقد توصلت الشركة لنتائج سلبية بعد القيام بتلك الأبحاث، ولذلك “خبئتها في الأدراج”.

 

إلا أن التسريب قد كشف عن كل تلك الأبحاث ومنذ ذلك الحين تحاول تمسكت الشركة بالإنكار والتقليل من وقع هذه الأبحاث وذلك على الرغم من أنها قامت بتلك الأبحاث بنفسها.

 

ولكن ومن ناحية أخرى فإن أبحاث الشركة الخاصة قد تكون محدودة إلى حد كبير من حيث دقة النتائج. وذلك لأنها غير متخصصة في هذا المجال إلا أنها قد أخرجت نتائج واضحة عن مدى التأثير السلبي للشبكات الاجتماعية على المراهقين وصغار السن.


وقد كشفت الملفات الداخلية للشركة عن ارتباط وثيق بين إنستغرام وبين ظهور مشاكل نفسية وعقلية لدى المستخدمين، بما في ذلك نوبات القلق، والاكتئاب، والتفكير في الانتحار وفي ردها على تلك المعلومات ذكرت الشركة أن هذه البيانات “منتزعة من سياقها”.

 

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
1602433934blobid0

خطوات إعدادات الأمان والخصوصية في المتصفحات

143-113247-microsoft-exceeding-expectations-corona_700x400

مايكروسوفت تستعيد لقب الشركة العامة الأكثر قيمة

68fb7b82a4408ffe32e5d6084778fdcc

eDP 1.5 يزيد من عمر بطارية الحاسب المحمول

google-amp-fast-speed-travel-ss-1920-1440x810

جوجل توسع وصول تقنية القماش الذكي Jacquard

920211218413413802270

اعتراض آبل جاء قبل جلسة Epic Games

1-1416175

رسمياً .. شركة فيسبوك تعلن تغيير اسمها

أخبار متعلقة
فيسبوك

فيسبوك تساعد العلامات التجارية في الكشف عن الانتهاكات

3b524dcb-7bea-46d6-92ac-ca47e2f396a4--9WSZ5

إنستغرام تحاول التركيز على المشاركة الجماعية

2021-07-01T204413Z_287188304_RC2WBO9MVQ7A_RTRMADP_3_FACEBOOK-EXTREMISM

فيسبوك توضح انخفاض نسبة ظهور خطاب الكراهية

1046621026_0_210_3089_1880_1000x541_80_0_0_221a41ec8beaef9cbecc354f0593d827

فيسبوك تستثمر في المواهب الأوروبية لبناء ميتافيرس

التسويق-عبر-الفيس-بوك-1

التسوق المباشر عبر فيسبوك

FB

فيسبوك سيتيح لمستخدمي انستغرام الانضمام لمحادثات ماسنجر الجماعية