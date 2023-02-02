تتبع الطرود البريدية ميزة جديدة من جيميل

الوكيل الإخباري - أطلقت غوغل ميزة جديدة على خدمة البريد الإلكتروني جيميل تسمح للمستخدمين بتتبع طرودهم البريدية من لحظة إرسالها إلى وقت استلامها.



وأصبح جيميل الآن قادراً على تتبع شحناتك، وقد حصل على مظهر متجدد. الميزة متاحة على كل من iOS و أندرويد، وبمجرد تشغيلها، ستبدأ في رؤية معلومات التتبع في صندوق الوارد الخاص بك وطرق أكثر تفصيلاً عند فتح البريد الإلكتروني.



كيفية تمكين تتبع الطرود البريدية في جيميل

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إذا كنت تستخدم جهاز أندرويدافتح إعدادات جيميل من داخل التطبيق

اضغط على بريدك الإلكترونيانتقل إلى عام -> تتبع الحزمة



وإذا كنت تستخدم جهاز آيفون

افتح الإعدادات في تطبيق جيميلقم بالتمرير لأسفل إلى خصوصية البيانات

قم بتغيير وضعية مفتاح التبديل

الآن بعد أن قمت بتمكين الميزة، ستتمكن من رؤية:



تاريخ التسليم ووقت الاستلام من قبل شركة الشحن

رقم الطلب مع إمكانية النقر للنسخ

زر "تتبع" سريع يقودك إلى التتبع عبر الإنترنت، والذي يفترض أنه أكثر تفصيلاً

حالة الطلب في ثلاث مراحل: تم تقديم الطلب، تم الشحن، والتسليم



وإذا كنت تتطلع فقط إلى التحقق بسرعة من حالة التسليم الخاصة بك، فلن تحتاج إلى فتح البريد الإلكتروني، حيث سيكون تاريخ التسليم المتوقع مرئياً من البريد الوارد. وإذا فتحت البريد الإلكتروني، فسيتم عرض كل ما سبق في بطاقة ديناميكية أعلى التطبيق.

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