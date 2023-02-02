الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 03:26 م

تتبع الطرود البريدية ميزة جديدة من جيميل

210100_10_1675291503


الوكيل الإخباري - أطلقت غوغل ميزة جديدة على خدمة البريد الإلكتروني جيميل تسمح للمستخدمين بتتبع طرودهم البريدية من لحظة إرسالها إلى وقت استلامها.

وأصبح جيميل الآن قادراً على تتبع شحناتك، وقد حصل على مظهر متجدد. الميزة متاحة على كل من iOS و أندرويد، وبمجرد تشغيلها، ستبدأ في رؤية معلومات التتبع في صندوق الوارد الخاص بك وطرق أكثر تفصيلاً عند فتح البريد الإلكتروني.

كيفية تمكين تتبع الطرود البريدية في جيميل

اضافة اعلان

إذا كنت تستخدم جهاز أندرويدافتح إعدادات جيميل من داخل التطبيق
اضغط على بريدك الإلكترونيانتقل إلى عام -> تتبع الحزمة

وإذا كنت تستخدم جهاز آيفون
افتح الإعدادات في تطبيق جيميلقم بالتمرير لأسفل إلى خصوصية البيانات
قم بتغيير وضعية مفتاح التبديل
الآن بعد أن قمت بتمكين الميزة، ستتمكن من رؤية:

تاريخ التسليم ووقت الاستلام من قبل شركة الشحن
رقم الطلب مع إمكانية النقر للنسخ
زر "تتبع" سريع يقودك إلى التتبع عبر الإنترنت، والذي يفترض أنه أكثر تفصيلاً
حالة الطلب في ثلاث مراحل: تم تقديم الطلب، تم الشحن، والتسليم

وإذا كنت تتطلع فقط إلى التحقق بسرعة من حالة التسليم الخاصة بك، فلن تحتاج إلى فتح البريد الإلكتروني، حيث سيكون تاريخ التسليم المتوقع مرئياً من البريد الوارد. وإذا فتحت البريد الإلكتروني، فسيتم عرض كل ما سبق في بطاقة ديناميكية أعلى التطبيق.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
معلومات_عن_شركة_أبل

لمنع القرصنة.. أبل تطلق تحديثا جديدا يعزز حماية الحسابات

OpenAI-تطور-أداة-لتوليد-النصوص-تلقائياً

OpenAI تطلق أداة لاكتشاف نصوص الذكاء الاصطناعي

143-172031-instagram-tool-compete-application-tiktok_700x400

مؤسِّسا إنستغرام يطلقان تطبيق Artifact ليكون 'تيك توك الأخبار'

f8ef00990964e0545e22792fc0b80773

كيفية تحديد موقع هاتف آيفون المفقود باستخدام ساعة آبل

22222222222222222222222222222

كيفية إعداد الشاشات المزدوجة على جهاز ماك

c5a7a629643ad6f3e6e405ac3ffbc8aeb

أكثر مشكلات هواتف أندرويد شيوعًا وطرق إصلاحها

أخبار متعلقة
2023124113920982HC (1)

خطوات لاستعمال ذراع التحكم غوغل Stadia مع الأجهزة الأخرى

9bb651287d

أندرويد 14 يمنع المستخدمين من التحميل الجانبي للتطبيقات القديمة

iWyRZ

شيئان يجب عليك فعلهما لتجنب اختراق حساب واتساب

kids_avr_tablet_frog_eeavr-iXQtcFfs-DzTechs

أبرز ألعاب وتطبيقات الواقع المعزز لأندرويد

2023110181818897GO

غوغل تقدم ميزات جديدة إلى الإصدارات القديمة من أندرويد

image (2)

اختراق تويتر وتسريب 200 مليون بريد إلكتروني