تتبع تطبيق سبوتيفاي للبيانات

الوكيل الإخباري - يفكر المستخدم دائمًا في فيسبوك وجوجل عندما يأتي ذكر الإعلانات والتتبع عبر الإنترنت، وهذا صحيح، هذه الشركات هي الأبرز في هذا المجال بدون شك، لكن يبدو أن سبوتيفاي لديها طموح لمنافستهم، وهي بالفعل تمتلك المؤهلات لفعل ذلك.





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كل وحدة بيانات صغيرة تكون كافية لجعل سبوتيفاي أكثر علمًا بالمستخدمين. وهذه البيانات تضم الأغاني التي نستمع لها باستمرار، كيفية استماعنا لها، أوقات الاستماع، وكذلك الأنشطة التي يقوم بها المستخدم أثناء الاستماع.



وكما صرحت سبوتيفاي رسميًا، هذه البيانات يتم استخدامها في فهم أذواق المستخدمين، مشاعرهم، طريقة تفكيرهم، والمزيد، وهذا يجعل الشركة قادرة على الاستهداف بالإعلانات بشكل احترافي.

ويمتلك تطبيق بث الموسيقى الأشهر حاليًا أكثر من 365 مليون مستخدم نشط. 165 مليون منهم مشتركين في الباقات المدفوعة حتى لا يستمعوا للإعلانات، في مقابل 200 مليون مستخدم يستمعون للإعلانات ويستخدمون التطبيق مجانًا.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية