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السبت، 08-01-2022 03:37 م

تتبع ضغط الدم من خلال كاميرا الهاتف قد يصبح ممكنًا

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الوكيل الإخباري - أعلنت منصة الصحة Binah.ai هذا الأسبوع أنها أضافت مراقبة ضغط الدم إلى مجموعة الأدوات الصحية المتاحة عبر تطبيقها، والمتوفر من خلال الشركات الشريكة.

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وتقول الشركة إنها تستطيع حساب ضغط الدم باستخدام فيديو لوجه شخص ما من خلال هاتف ذكي أو كاميرا حاسب محمول. ولكن الخبراء يقولون إنهم بحاجة لرؤية المزيد من البيانات من الشركة قبل أن يثقوا في الميزة.

ويعد تتبع ضغط الدم دون جهاز القياس المعتاد هدفًا طويل الأمد لأطباء القلب وشركات التكنولوجيا.

ويقلل ذلك من خطوة في العملية. كما يمكن أن يساعد الأشخاص في مراقبة ضغط الدم في المنزل بسهولة أكبر، مما قد يكون مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من بعض أمراض القلب.

ويقول ديفيد مامان، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Binah.ai: لقد صممنا هذا الحل ضمن تطبيقنا ليحل محل أجهزة قياس ضغط الدم المنزلية.

ولمراقبة قياس الضغط، تحلل الأداة الموجودة ضمن التطبيق الضوء المنعكس عن الوجه لحساب التغيرات في تدفق الدم، وهي تقنية تسمى تخطيط الدم الضوئي.

واستفاد صانعو الأجهزة والتطبيقات من هذه الاستراتيجية في أجزاء مختلفة من الجسم لحساب أشياء مثل مستويات الأكسجين في الدم ومعدل ضربات القلب.


ومع ذلك، يعد استخدامها لقياس الضغط أكثر صعوبة. ويحرز الباحثون تقدمًا نحو هذا الهدف. ولكن الخبراء يقولون إنه لا توجد حتى الآن بيانات كافية لإثبات أن الأشخاص يمكنهم الاعتماد على هذه التقنية سريريًا.


وفي حين أن المقاييس المستندة إلى تخطيط الدم الضوئي يمكن أن تكون جيدة في تتبع التغيرات في قياس الضغط، فمن الصعب استخدامها لحساب الأرقام الأولية دون خط أساس.


وهذا هو السبب في أن معظم الأدوات المطورة لقياس الضغط من خلال تخطيط الدم الضوئي تستخدم حزام قياس الضغط للمعايرة.


ولكن نهج Binah.ai لا يستخدم أي معايرة. ويقول مامان: قررنا تصميم كل شيء ليعمل كجهاز طبي. عندما يكون لديك جهاز منزلي مزود بحزام لقياس الضغط فإنك لا تقوم بأي نوع من المعايرة. أعتقد أن هذا هو الخيار المثالي.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية

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