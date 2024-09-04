تتعلق بالـ"ستوري" .. ميزة جديدة لعشاق إنستغرام

الوكيل الإخباري- أعلن تطبيق إنستغرام، أمس الثلاثاء، عن إضافة ميزة جديدة تتيح للمستخدمين عرض التعليقات على قصصهم بدلاً من تلقيها كرسائل خاصة، في خطوة تهدف إلى زيادة التفاعل وتعزيز تجربة المستخدم.

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الميزة الجديدة تجعل التعليقات مرئية فقط للمستخدمين الذين يتابعون منشئ القصة، وتتيح للأفراد التحكم في نشر التعليقات عبر خيار يمكن تعطيله.



وقالت شركة "إنستغرام" إن هذه الأداة تهدف إلى تعزيز مشاركة المستخدمين وخلق تجارب مجتمعية أكثر تفاعلاً، وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد فيه المنصة زيادة في تواصل المستخدمين عبر الرسائل المباشرة والمجموعات المغلقة، بعيداً عن التفاعل مع الإعلانات.



وفي السابق، كان الرد على "القصص" على إنستغرام يتم عبر رسالة خاصة تُرسل فقط إلى الشخص الذي نشر المحتوى، أما الآن، فإن إضافة خاصية التعليقات توفر طريقة أكثر علنية للتفاعل مع القصص. ومع ذلك، فإن القدرة على التعليق محدودة أكثر، حيث يمكن فقط للأشخاص الذين يتابعون الناشر، والذين يتابعهم الناشر بدورهم، ترك تعليق.



وأوضحت إنستغرام كيفية عمل هذه الخاصية في مقطع فيديو.



وتضيف إنستغرام باستمرار ميزات جديدة إلى منصات مثل Reels وStories، مما يشير إلى أن الشركة تعتبرها أماكن رئيسية لتفاعل المستخدمين مع الأصدقاء، وليس مجرد محتوى عابر.