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الإثنين، 15-04-2024 12:24 م

تتعلق بمقاطع الفيديو.. ميزة جديدة مرتقبة من واتساب

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الوكيل الإخباري- تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب على تطوير وضع "صورة في صورة" لتحسين تجربة مشاهدة الفيديو في التطبيق.

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ووفقًا لما رُصد في النسخة التجريبية الأخيرة للتطبيق، فإن وضع صورة في صورة في واتساب سيتيح مشاهدة مقاطع الفيديو في نافذة منبثقة صغيرة أثناء التنقل عبر واجهات التطبيق المختلفة، لكن ذلك الوضع ليس متاحًا عند الخروج من التطبيق.


ومن الجدير بالذكر أن التطبيق بالفعل يدعم الوضع نفسه في أثناء مكالمات الفيديو، حيث يتيح للمستخدمين إرسال الرسائل أو الرد على المستخدمين الآخرين أو التنقل عبر التطبيق في أثناء إجراء المكالمات، وهي ميزة متاحة منذ مطلع العام الماضي.

البوابة الالكترونية للأخبار التقنية 


 




 

 


 

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