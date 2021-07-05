تثبيت نظام tvOS 15 قبل الإطلاق الرسمي

الوكيل الإخباري - يمكنك تثبيت tvOS 15 قبل إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر القادم، وذلك عبر المشاركة في برنامج التجربة المجانية من آبل.

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ويمكنك تثبيت النظام عبر هذه الخطوات:



1- توجه في البداية إلى موقع بوابة آبل للأنظمة الاختبارية، ثم قم بتسجيل الدخول بحساب iCloud الخاص بك.

2 - بعد ذلك توجه إلى اختيار tvOS 15 من القائمة في الموقع، وبعد ذلك اضغط على إضافة آبل تي في في البرنامج.

3 - ثم توجه إلى جهاز آبل تي في الخاص بك وقم بتسجيل الدخول عبر حساب آي كلاود الذي أدخلته في برنامج التجربة من آبل.

4 - وبعدها توجه إلى قائمة النظام ثم اختار تحديثات النظام وبعد ذلك فعل اختيار الحصول على تحديثات النظام التجريبية.

5 - وبعد ذلك تجد أمامك تحديث tvOS 15 الجديد جاهزًا للتثبيت.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية











