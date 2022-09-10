تجربة بيرد واتش لمكافحة المعلومات المضللة.. جديدتويتر

الوكيل الإخباري - أشارت شركة "تويتر" إلى أنها ستوسع مشروعها المجتمعي لتقصي الحقائق المسمى "بيرد واتش" (Birdwatch)، لتعميق نهجها في شكل جديد من تعديل المحتوى.



وأطلقت "بيرد واتش" العام الماضي مما يسمح لبعض مستخدمي تويتر بفضح زيف التغريدات المضللة عبر إرفاق ملاحظات على المحتوى من أجل توفير سياق للمحادثة أو الإشارة إلى مصادر دقيقة.

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وواجهت منصات وسائل التواصل الاجتماعي بما في ذلك "تويتر" ضغوطا متزايدة منذ فترة طويلة حول كيفية تنسيق المحتوى الذي يظهر على خدماتها.



واتهم النقاد الشركات بعدم بذل كثير من الجهد لإزالة المنشورات الضارة، في حين يجادل آخرون بأن المنصات يجب أن تحمي حرية التعبير.



وقال الملياردير إيلون ماسك الذي يحاول التنصل من اتفاقية بـ44 مليار دولار لشراء "تويتر" إن الشركة يجب أن تزيل عددًا أقل من المنشورات، وتعمل مثل قاعة عامة لحرية التعبير.

وتُترك التغريدات على المنصة مع وجود ملاحظات "بيرد واتش" عليها ولا يتأثر توزيعها على المستخدمين الآخرين.

لبنان 24