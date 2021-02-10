تحافظ على خصوصيتك.. 3 ميزات في فيسبوك لا يعرفها الكثيرون

الوكيل الإخباري _ يعد موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الأكثر نشاطا من قبل المستخدمين، حيث يقضي الأغلبية العظمى من مستخدميه أوقاتا طويلة في استخدامه، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الميزات في فيسبوك يجهلها الكثير والتي تحافظ على خصوصية المستخدمين بشكل كبير، ابرزها :





- تحديد من يمكنه رؤية منشوراتك القديمة

وإذا كنت تريد التحكم في منشوراتك القديمة بحيث لا تظهر للأصدقاء أو المتابعين لك أو حتى الذين يقومون بتصفح حسابك فيجب عليك القيام بالآتي:



1. انتقل إلى الإعدادات ثم الخصوصية

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2. حدد الخصوصية من القائمة اليسرى



3. ضمن من يمكنه رؤية أشيائي؟ ثم انقر فوق الحد من الجمهور أو click Limit the audience للمشاركات التي شاركتها مع أصدقاء الأصدقاء أو عامة؟









- الإبلاغ عن التعليقات على فيسبوك



إذا صادفت تعليقا مسيئا أو غير لائق على الموقع، فيمكنك الإبلاغ عنه من خلال النقر فوق x بجوار التعليق الذي ترغب في الإبلاغ عنه، وسيؤدي هذا إلى إخفاء التعليق ثم يمنحك خيار الإبلاغ عن الشخص وحظره.







- اختر من يمكنه أن يرسل لك طلب صداقة



ويمكن لأي شخص على فيسبوك إرسال طلب صداقة لك، إلا أنه بالنسبة لعدد من المستخدمين فإن ارسال طلبات الصداقة من أي مستخدم يعد أمرا مزعجا الأمر الذى يجعل البعض بالقيام بتقييد إرسال طلبات الصداقة، وإذا كنت ترغب في تغيير من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك:



1. انتقل إلى إعدادات الحساب ثم الخصوصية



2. حدد من يمكنه إرسال طلبات صداقة إليك؟ ثم اختر من تريد من الخيارات المتاحة أمامك.



المصدر : صدى البلد









