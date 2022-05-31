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الثلاثاء، 31-05-2022 03:03 م

تحديث تقنية للاقلاع عن التدخين

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الوكيل الإخباري-تنتشر عبر المواقع الإلكترونية في فرنسا إعلانات جذابة تعد بالمساعدة على وقف التدخين في جلسة واحدة بالاعتماد على الليزر، مع "نسبة نجاح 85%".. غير أن هذه التقنية ليست مثبتة علمياً، بحسب الأطباء والسلطات.

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ويشير الموقع الإلكتروني التابع لـ"مراكز مكافحة التدخين بالليزر" إلى أنّ التقنية المتبعة لديها تفضي إلى نتائج مضمونة على مدى سنة ولا تؤدي إلى زيادة في الوزن.


ويؤكد مطوّرو هذه التقنية أن "الليزر الخفيف" يحفّز مناطق معينة في الأذن الخارجية ما يؤدي إلى الحدّ من الرغبة في مادة النيكوتين لدى المدخنين. وهذه التقنية مبنية على "العلاج الأذني" المستمد من تقنية الوخز بالإبر.

 

ويوضح دانيال تومات، وهو الرئيس السابق لقسم أمراض القلب في مستشفى "بيتييه سالبيتريير" الباريسي الشهير، لوكالة "فرانس برس" أن "المدخنين يواجهون صعوبة كبيرة عندما يحاولون الإقلاع مرات عدة عن التدخين لكنهم يعاودون بسهولة ممارسة هذه العادة".


ورغم أن تكلفة هذه التقنية تتراوح بين 150 و250 يورو (بين 161 و269 دولاراً) في المتوسط للجلسة الواحدة، إلا أن الوعود المغرية للتخلص من التدخين مرفقةً بمفردات طبية عدةّ كـ"العيادات" و"المعالجين" و"العلاج" تجذب المدخنين.


وتقول حكيمة كونيه وهي مديرة أحد المراكز الواقعة في باريس لوكالة "فرانس برس" إن "عملي يتمثل في إلغاء حاجة الجسم إلى التدخين"، مشددةً على ضرورة أن يظهر المدخّن حماسة بالغةً لنجاح المهمة. وتشير في الوقت نفسه إلى عدم وجود أي تقنية أخرى تؤدي إلى نتائج إيجابية بهذا الشكل، مؤكدةً أن هذا الأسلوب مثبت علمياً.


ويشير أحد الأقسام في وزارة الصحة الفرنسية إلى "عدم وجود أي دراسة أو بيانات علمية تثبت فاعلية هذه التقنية". بدوره يؤكد موقع "تابا إنفو سرفيس" (قسم المعلومات حول التدخين) أنّ "الليزر لا يشكل أحد الأساليب المصدق عليها والمثبتة فعاليتها في ما يتعلق بالإقلاع عن التدخين".

 

 

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