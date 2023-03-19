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الأحد، 19-03-2023 02:34 م

تحديث جديد على واتساب يمسّ الخصوصية

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الوكيل الإخباري - تطرح واتساب تحديثاً جديداً من خلال غوغل بلاي، حيث يطلق التطبيق في الإصدار 2.23.6.20 لبعض مختبري الإصدارات التجريبية القدرة على رؤية قائمة بالمجموعات المشتركة بينهم وبين جهة الاتصال التي يبحثون عنها.

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022، أصدرت واتساب ميزة جديدة لمستخدمي سطح المكتب تتيح البحث بسرعة عن مجموعاتهم الأخيرة عن طريق إدخال اسم جهة اتصال. ويجد العديد من المستخدمين هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في المواقف التي قد لا يتذكرون فيها اسم المجموعة ولكن يمكنهم تذكر أحد المشاركين في تلك المجموعة.

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وبعد تثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام Android 2.23.6.20 من متجر غوغل بلاي، قد يحصل بعض مختبري الإصدار التجريبي على نفس الميزة أثناء البحث عن جهة اتصال.


ويتوفر قسم جديد عندما يبحث المستخدمون عن جهات اتصال داخل شريط البحث: قسم يسمى المجموعات المشتركة. وتوفر هذه الميزة الجديدة للمستخدمين مزيداً من المعلومات عند البحث عن جهات اتصال داخل شريط البحث. وعلى وجه الخصوص، هذه الميزة الجديدة هي نفس الميزة المطبقة على WhatsApp Desktop، والتي تتيح للمستخدمين رؤية المجموعات المشتركة بينهم وبين جهات الاتصال الخاصة بهم دون فتح معلومات الدردشة الخاصة بهم للاطلاع على قائمة المجموعات المشتركة.

 

ويتم طرح هذه الميزة أيضاً لبعض مختبري الإصدار التجريبي من iOS، ولكن يتعين عليهم تثبيت أحدث إصدار من واتساب بيتا لنظام التشغيل iOS 23.5.0.75 المتاح على تطبيق TestFlight لرؤية قسم "المجموعات المشتركة" ضمن نتائج البحث الخاصة بهم.


الميزة التي تتيح للمستخدمين الاطلاع على قائمة المجموعات المشتركة عند البحث عن جهات الاتصال متاحة لبعض مختبري الإصدارات التجريبية بعد تثبيت آخر تحديث لتطبيق واتساب بيتا لنظام أندرويد على متجر بلاي، ويتم طرحه لمزيد من الأشخاص خلال الفترة القادمة، بحسب موقع واتساب بيتا إنفو.

 

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