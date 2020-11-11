تحديث جديد للتحكم بهاتفك عبر الكمبيوتر

الوكيل الاخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق تحديث جديد لتطبيق Your Phone الشهير، سيمكن المستخدمين من التحكم بالهواتف الذكية عبر أجهزة الكمبيوتر بشكل أفضل.

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وأشارت الشركة إلى أن التحديث الجديد للتطبيق سيمكن بعض مستخدمي الهواتف الذكية من التحكم ببعض التطبيقات الموجودة في هواتفهم عبر الكمبيوتر وتشغيل أكثر من تطبيق في وقت واحد عبر سطح المكتب، وليس تطبيقا واحدا كما كان الحال من قبل.



وأوضحت أن التحديث طرح بصورة تجريبية حاليا لمعرفة آراء المستخدمين وملاحظاتهم حول عمل Your Phone، وللاستفادة من التحديث يجب أن يملك المستخدم الإصدار 1.20102.132.0 في حاسبه أو الإصدارات الأحدث، أما هاتفه فيجب أن يحوي الإصدار 1.20102.133.0 أو الإصدارات الأحدث.

وكانت مايكروسوفت قد أضافت إلى التطبيق المذكور عدة ميزات من قبل، منها ميزة تساعد على التحكم بالموسيقى والفيديوهات الموجودة في الهواتف عبر أجهزة الكمبيوتر، ميزات تساعد على استخدام الحاسب لإرسال واستقبال الرسائل من وإلى التطبيقات الموجودة في الهاتف المقترن به عبر التطبيق.

روسيا اليوم

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