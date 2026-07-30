تحديث جديد من آبل.. مفاجأة تنتظر مستخدمي آيفون

ويهيئ التحديث أجهزة "آيفون" لاستقبال نظام "iOS 27" عبر فهرسة بيانات الجهاز مسبقًا، ما يسرّع تشغيل النسخة الجديدة من مساعد "Siri AI" عند إطلاقها.
كما يتضمن التحديث إصلاح "75 ثغرة أمنية" في هواتف آيفون، وأكثر من "150 ثغرة" في أجهزة "ماك"، إلى جانب ميزة جديدة تُنبّه المستخدم عند بلوغ الحد الأقصى لعدد الأرقام المحظورة.
وأشادت أبل بدور تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومنها "Claude" و "Codex Security"، في المساعدة على اكتشاف وإصلاح عدد من الثغرات الأمنية.
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