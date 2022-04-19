تحديث جديد من تيليغرام يشمل تغييرات جذرية

الوكيل الاخباري-أصدرت منصة المراسلة الفورية الشهيرة ”تيليغرام“، تحديثا جديدا لأنظمة تشغيل ”أندرويد“ و“iOS“ يضم العديد من الميزات الجديدة التي تعد تغييرا جذريا للمنصة الرقمية.



ومن بين الميزات الجديدة، إمكانية تخصيص أصوات تنبيهات لجهات اتصال معينة، وتعيين توقيتات مخصصة لكتم المحادثات أو الحذف التلقائي للرسائل، وإنشاء رسوم متحركة جديدة، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.



وبالنسبة لتخصيص أصوات التنبيه، يمكن للمستخدم الآن عمل إشعارات مخصصة من مجموعته الموسيقية، أو حتى ”الميمات“ عن طريق تحويل أي صوت إلى نغمة تنبيه.

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