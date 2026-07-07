الثلاثاء 2026-07-07 03:23 م

تحديث جديد من غوغل.. ما الذي سيتغير في جهازك؟

سشي
تعبيرية
 
الثلاثاء، 07-07-2026 01:49 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت شركة غوغل تحديثات النظام لشهر يوليو/تموز 2026، متضمنة تحسينات أمنية وإصلاحات تقنية تهدف إلى تعزيز أداء واستقرار أجهزة أندرويد والأجهزة الذكية المرتبطة بمنظومتها.

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وتشمل التحديثات خدمات Google Play ومكونات النظام الأساسية، إلى جانب الأجهزة اللوحية، والساعات الذكية العاملة بنظام Wear OS، وأجهزة Google TV وAndroid TV، وأنظمة السيارات المتوافقة مع أندرويد.


وتركّز الحزمة على تحسين الأمان، وإصلاح الأخطاء، وتطوير خدمات النظام التي تعمل في الخلفية، بما يضمن وصول التحسينات إلى عدد أكبر من الأجهزة دون انتظار تحديثات أندرويد الرئيسية.

 

ومن المتوقع أن تصل التحديثات تدريجيًا للمستخدمين وفقًا لنوع الجهاز والمنطقة.

 
 


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