تحديث جديد من واتساب طال انتظاره

الوكيل الاخباري - وبالرغم من حديث شركة ميتا على الميزة الجديدة، إلا أنها تكشف أي تفاصيل فيما يتعلق بكيفية ضبط الصور ومقاطع الفيديو عالية الدقة للسماح للمستخدمين بمشاركة تلك المقاطع.



بناءًا على ما تم اكتشافه مؤخرًا، أصبح الآن بإمكان مستخدمي إصدار أندرويد التجريبي من واتساب، من مشاركة الشاشة عند إجراء مكالمة الفيديو، ما يُمكن المستخدمين من إرسال صور عالية الجودة، ومن المتوقع دعم مقاطع الفيديو عالية الجودة خلال الفترات القادمة، وبمجرد الوصول إلى استخدام الميزة الجديدة تتمكن من مشاهدة الإصدارات التجريبية.



يمكنك أولاً:

- القيام بتحديث التطبيق إلى الإصدار الأحدث.

-يظهر لك أيقونة الدقة العالية.

-قوم بمنح التطبيق الإذن.

-انقر النقاط الثلاثة حتى تظهر لك النافذة الجديدة لتتمكن من تجديد جودة الصورة بشكل افتراضي.





وفي حالة إذا ما كنت تريد فتح الكاميرا يمكنك الضغط على المعرض لاختيار الصورة ومشاركتها عبر نافذة الصور التي تظهر في الجزء العلوي، وبالتالي يمكنك إرسال الصور بجودة أعلى بالإضافة إلى إمكانية تعديل الخيارات للحصول على جودة الصورة بشكل قياسي وإرسالها بسرعة أكبر، كما يمكنك أيضًا إرسال الصورة بنفس الأبعاد الأصلية.

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