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الأحد، 09-06-2024 07:24 ص

تحديث جديد من واتساب هام لمستخدميه

واتس


الوكيل الاخباري - يستعد تطبيق "واتساب" لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق "قبل قليل".

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ووفقا للاختبار التجريبي الذي نشر عنه موقع WABetaInfo، سيكشف التحديث من كان "متصل مؤخرا"، أو "أونلاين" بين قائمة الأشخاص المتاحين على واتساب لكل مستخدم.


وقد يمثل التحديث الجديد مشكلة لمن يحبون الخصوصية، ويفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.


وأشار  موقع "ميترو"، أن الهدف هو التشجيع على بدء محادثات جديدة من خلال إظهار المستخدمين النشطين، لجميع من يحتفظون بأرقامهم، لتشجيع المستخدمين للدردشة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل.

وستظهر للمستخدم قائمة "من كان متصل بالتطبيق مؤخرا"، من بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم.


وذكر الموقع إنه سيتم طرح التحديث الجديد من واتساب في الأسابيع المقبلة.


 




 

 


 

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