تحديث ذكي أم تهديد للخصوصية؟

الوكيل الإخباري- أثار تحديث جديد أعلنته شركة ميتا مخاوف بشأن خصوصية بيانات المستخدمين، بعدما كشفت عن خطط لاستخدام بيانات تجمعها من شركائها الإعلانيين لتخصيص المحتوى وتحسين ردود أنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الإعلانات.

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ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمنح ميتا صورة أكثر شمولًا عن اهتمامات المستخدمين وسلوكهم الرقمي، لكنها تثير مخاوف تتعلق بجمع كميات كبيرة من البيانات وإنشاء ملفات تعريف رقمية مفصلة.



ودعا مختصون المستخدمين إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتعطيل مشاركة الأنشطة خارج منصات ميتا، ومراقبة أذونات التطبيقات، واستخدام أدوات ومتصفحات تركز على حماية الخصوصية.