تحديث ذكي أم تهديد للخصوصية؟

ويرى خبراء أن هذه الخطوة تمنح ميتا صورة أكثر شمولًا عن اهتمامات المستخدمين وسلوكهم الرقمي، لكنها تثير مخاوف تتعلق بجمع كميات كبيرة من البيانات وإنشاء ملفات تعريف رقمية مفصلة.
ودعا مختصون المستخدمين إلى مراجعة إعدادات الخصوصية، وتعطيل مشاركة الأنشطة خارج منصات ميتا، ومراقبة أذونات التطبيقات، واستخدام أدوات ومتصفحات تركز على حماية الخصوصية.
وأشار خبراء إلى أن البيانات أصبحت عنصرًا أساسيًا في تطوير الذكاء الاصطناعي، ما يجعل تحقيق التوازن بين الاستفادة من الخدمات الذكية وحماية الخصوصية تحديًا متزايدًا في العصر الرقمي.
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