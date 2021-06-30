تحديث سناب شات الجديد يصلح مشكلة التعطل

الوكيل الإخباري - قبل التحديث إلى أحدث إصدار، 11.34.1.35، يعطي التطبيق رسالة تفيد بحدوث خطأ ما، وتسبب إصدار 11.34.0.35 من التطبيق بتعطله فور فتحه.

اضافة اعلان

وتصدر شركة سناب بشكل عام تحديثات جديدة لمتجر التطبيقات على أساس أسبوعي، ويركز الكثير منها على إصلاحات الأخطاء وتحسينات الأداء.



وإذا لم يتم تنزيل التحديث تلقائيًا عبر هاتفك، فيمكنك الحصول عليه عبر الانتقال إلى متجر التطبيقات، ومن ثم النقر على صورة حسابك في الزاوية اليمنى العليا والسحب لأسفل للتحديث.



ويجب أن تظهر أي تحديثات متوفرة، ويمكنك تنزيلها. وإذا قمت بإيقاف تشغيل التحديث التلقائي لتجنب إصدار الأخطاء، فيمكنك إعادة تشغيله بالانتقال إلى الإعدادات ومن متجر التطبيقات، ومن ثم تشغيل تحديثات التطبيق ضمن التنزيلات التلقائية.

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية