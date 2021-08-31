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الثلاثاء، 31-08-2021 12:59 م

تحديث قائمة متطلبات تشغيل ويندوز 11

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الوكيل الإخباري - أعلنت شركة مايكروسوفت عن إعادة إطلاق تطبيق PC Health Check مرة أخرى ويأتي هذا مع قرب إطلاق الإصدار الرسمي من نظام ويندوز 11 الجديد خلال شهر أكتوبر القادم بحسب العديد من المراقبين.

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إذا كنت تستخدم ويندوز 10 فإن بإمكانك الانضمام للبرنامج ومن ثم تشغيل التطبيق لمعرفة إذا كان جهاز يفي بمتطلبات تشغيل ويندوز 11 أم لا.

وإذا لم تكن أحد مستخدمي برنامج ويندوز إنسايدر فإن هناك بديل آخر، وهو تطبيق مفتوح المصدر يسمى WhyNotWin11.


ويتيح لك التطبيق التحقق من توافق حاسبك مع النظام الجديد إذ يفحص التطبيق مكونات حاسبك ويقارنها بالقائمة الأصلية لمتطلبات النظام.

 

وقالت مايكروسوفت إنها تحدث القائمة لتشمل نطاقًا أوسع من المعالجات بناءً على بعض الاختبارات الداخلية.


وجدير بالذكر أن مايكروسوفت ذكرت في تدوينتها أنها تجمع التعليقات من مستخدمي ويندوز إنسايدر حول أداء تطبيق PC Health Check قبل إتاحته على نطاق واسع للجميع خارج البرنامج.

 

المصدر - البوابة العربية للأخبار التقنية 

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