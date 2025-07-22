تحديث لخرائط "غوغل" يغضب المستخدمين.. ما القصة؟

الميزة، التي اختفت في الإصدارين Maps v25.28 و v25.29 beta، كانت تتيح تشغيل الموسيقى والبودكاست من تطبيقات مثل "يوتيوب ميوزيك" و"سبوتيفاي" مباشرة من شاشة الخرائط، ما يعزز السلامة أثناء القيادة.
وأعرب العديد من المستخدمين عن خيبة أملهم عبر مواقع التواصل، معتبرين أن التحديث قد يسبب تشتتًا وخطرًا أكبر على الطرقات، في ظل غياب تحكّم مباشر بالموسيقى.
حتى الآن، لم تصدر "غوغل" توضيحًا رسميًا حول سبب الإزالة، لكن الميزة لا تزال متوفرة على أجهزة iOS، ما يُبقي الأمل قائمًا بعودتها لاحقًا إلى أندرويد.
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