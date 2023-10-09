تحديث مرتقب لكافة اجهزة اندرويد

الوكيل الإخباري- كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تستهدف زيادة مدة الدعم الرسمي لهواتفها وأجهزتها، وذلك لمنافسة شركة جوجل، بعدما أعلنت الأخيرة مد سنوات الدعم إلى 7 سنوات كاملة.



وبحسب تقرير من موقع GizChina فإن شركة سامسونج تدرس تمديد برنامج التحديث الخاص بها للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد إلى أكثر من 5 سنوات.



وتأتي هذه المعلومات بعدما صرح Shin-Chul Baik "شين تشول بايك" مدير البرنامج الفني لفريق الأمان بشركة سامسونج، بأن الشركة بالفعل ستقوم بتمديد تحديث برامج أجهزتها ولكن عدد السنوات لم يتم تحديده بعد، وذلك خلال مقابلة في مؤتمر مطوري سامسونج في سان فرانسيسكو.

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صدى البلد