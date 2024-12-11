تحديث Pixel Drop الأخير يسبب مشكلات بـ"أندرويد أوتو"

و"أندرويد أوتو" هو تطبيق للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" يتيح لمستخدميه عبر "مساعد غوغل" إعطاء أوامر صوتية لمعرفة الطرق، وتشغيل الموسيقى، ومتابعة الأخبار والتواصل عبر تطبيقات المراسلة أثناء القيادة.
وظهرت تلك المشكلة في هواتف "Pixel" بدءًا من جيل "Pixel 6" وحتى "Pixel 9".
وبالنسبة للمستخدمين المتأثرين بتلك المشكلة، يبدو النظام كما لو أنه يعمل بشكل طبيعي، لكن عندما يحاولون تشغيل مقاطع موسيقى بأي تطبيق، "سبوتيفاي" على سبيل المثال، يبدو الأمر على شاشة السيارة طبيعيًا، لكن الصوت لا يخرج من سماعات السيارة.
ويبدو أن إعادة ضبط كل الأنظمة المعنية، الهاتف والشاشة، لا يحل تلك المشكلة.
وهذه ليست سابقة بالنسبة لمستخدمي "أندرويد أوتو"، فقد حدث ذلك من قبل من شركة غوغل.
-
أخبار متعلقة
-
كيفية إنشاء روتين تمارين مخصصة على "Galaxy Watch"
-
'غوغل' تضيف ميزة جديدة لتطبيق 'يوتيوب ميوزك'
-
طريقة خفية لتشغيل تطبيقات "أندرويد" على نظام "HarmonyOS NEXT"
-
7 علامات تحذيرية تجبرك على تغيير هاتفك
-
مبرمج روسي يكتشف تطبيقات تجسس متطورة على هاتفه
-
سبوتيفاي تتيح "Wrapped 2024" بميزتين إضافيتين
-
انتظرها المستخدمون طويلا.. واتساب يطرح 'ميزة ثورية'
-
تطبيق جديد من "غوغل" ربما لم تسمع عنه