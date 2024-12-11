تحديث Pixel Drop الأخير يسبب مشكلات بـ"أندرويد أوتو"

الوكيل الإخباري- تسبب تحديث طُرح بشهر ديسمبر لـ "Pixel Drop"، وهو اسم تطلقه "غوغل" على حزم الميزات الجديدة لهواتف بيكسل (Pixel)، في مشكلات لبعض مستخدمي تطبيق "أندرويد أوتو".

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و"أندرويد أوتو" هو تطبيق للهواتف التي تعمل بنظام تشغيل "أندرويد" يتيح لمستخدميه عبر "مساعد غوغل" إعطاء أوامر صوتية لمعرفة الطرق، وتشغيل الموسيقى، ومتابعة الأخبار والتواصل عبر تطبيقات المراسلة أثناء القيادة.

وأبلغ عدد متزايد من مستخدمي "أندرويد أوتو" فريق دعم "غوغل" عن فقدان الصوت الذي يخرج من شاشات الترفيه بسياراتهم بعد تثبيتهم تحديث شهر ديسمبر لـ"Pixel Drop" على هواتفهم، بحسب موقع "Android Authority" المتخصص في أخبار التكنولوجيا.



وظهرت تلك المشكلة في هواتف "Pixel" بدءًا من جيل "Pixel 6" وحتى "Pixel 9".



وبالنسبة للمستخدمين المتأثرين بتلك المشكلة، يبدو النظام كما لو أنه يعمل بشكل طبيعي، لكن عندما يحاولون تشغيل مقاطع موسيقى بأي تطبيق، "سبوتيفاي" على سبيل المثال، يبدو الأمر على شاشة السيارة طبيعيًا، لكن الصوت لا يخرج من سماعات السيارة.



ويبدو أن إعادة ضبط كل الأنظمة المعنية، الهاتف والشاشة، لا يحل تلك المشكلة.



وهذه ليست سابقة بالنسبة لمستخدمي "أندرويد أوتو"، فقد حدث ذلك من قبل من شركة غوغل.