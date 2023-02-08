تحديث iOS الجديد يدمر ميزة أساسية على آيفون

الوكيل الإخباري - يشتكي العديد من مستخدمي هواتف آيفون من أن التحديث الأخير لنظام التشغيل iOS يؤثر على ميزة هامة وأساسية في هواتفهم.



ويعني تحديث iOS 16.3 الأخير أن العديد من المستخدمين غير قادرين الآن على نسخ iCloud احتياطياً، وهي واحدة من أكثر ميزات آبل المحبوبة.

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وانتقل المستخدمون المـاثرون إلى منتديات دعم آبل و Reddit للتعبير عن مخاوفهم، بعد أن تمت مواجهتهم برسائل خطأ عند محاولة حماية بياناتهم في iCloud، حسبما أفاد موقع أبل إنسايدر لأول مرة.



وتتأكد خدمة iCloud من آبل من حصول المستخدمين على نسخة من المعلومات على أجهزة آيفون أو آيباد أو آيبود الخاصة بهم. ويقوم iCloud Backup بعمل نسخة من المعلومات الموجودة على جهاز آبل، مما يحمي بيانات المستخدمين من الضياع أو السرقة، ويسهل أيضاً إعداد جهاز جديد.



وتم إطلاق iOS 16.3 في أواخر يناير (كانون الثاني)، وأجرى التحديث تغييرات أمنية بما في ذلك استخدام مفاتيح الأمان المادية، والتي تعمل كطبقة حماية إضافية للحسابات. وعندما يقوم المستخدمون بإعادة تمكين iCloud، فإنهم يواجهون نوافذ منبثقة تقول إما "حدث خطأ غير معروف" أو "حدث خطأ غير متوقع. الرجاء معاودة المحاولة في وقت لاحق".



وبالنسبة للعديد من الأشخاص، لا يتم تمكين المصادقة ذات العاملين أيضاً مع التحديث الأخير، والذي يمكن أن يترك حسابات آبل الخاصة بهم في خطر.

المصادقة ذات العاملين تعني أن المستخدمين مطالبون بتقديم شكلين من أشكال التعريف للوصول إلى حساباتهم، مثل كلمة المرور ورقم الهاتف. ومع ذلك، هناك بعض التقارير عن المستخدمين الذين يواجهون نفس المشكلة ولكن المصادقة الثنائية الخاصة بهم لا تزال سليمة.



وعلى الرغم من هذه المشكلة، لا يزال يتم تشجيع مستخدمي آيفون على تثبيت التحديث بسبب مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.

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