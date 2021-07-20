تحذيرات من استخدام تطبيق مسنجر

الوكيل الإخباري - حذر خبراء متخصصون في مجال الأمن الإلكتروني من تطبيق المراسلة "مسنجر" المملوك لشركة "فيسبوك"، وذلك بسبب فشل التطبيق في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل "واتس آب".



وحسب صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية فإن عددا من الخبراء الأمنيين قد حذروا مستخدمي هواتف آيفون وأندرويد من استخدام تطبيق "مسنجر" ونصحوهم بحذفه فورا.

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وتعرض تطبيق "مسنجر" لانتقادات شديدة بسبب فشله في استخدام التشفير من طرف إلى طرف مثل "واتس آب" حيث أن وجوده بهذا الشكل يعرض خصوصية المستخدمين والمحتوى الذي يقومون بتداوله للخطر.



كما يرتبط التحديث المتأخر وعدم تشفير تطبيق "مسنجر" بمخاوف قد تؤدى إلى استغلال الأطفال، حيث يعني عدم التشفير أن الرسائل يمكن أن يتم اختراقها ورؤيتها من الهاكرز.



وكتب خبير الأمن السيبراني زاك دوفمان في مجلة "فوربس" أنه "يجب على مستخدمي تطبيق "مسنجر" الذين يقرؤون هذا أن يحولوا محادثاتهم الشخصية إلى "واتس آب" أو "سينيال" وعدم استخدام "مسنجر".

ويعتقد زاك أنه ليس من الضروري تشفير جميع منصات الدردشة على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه قال إن لديها بعض الإيجابيات، بما في ذلك حماية الأطفال، لكنه قال إنه يجب أن يكون لدى المستخدمين حق اختيار خدمات مشفرة من طرف إلى طرف.







المصدر - لبنان 24