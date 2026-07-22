تحذيرات من ثغرات في ووردبريس.. وتحديث عاجل للمستخدمين

ودعت المنصة أصحاب المواقع إلى تثبيت آخر التحديثات الأمنية، بعدما أطلقت إصدارًا عاجلًا لمعالجة الثغرتين، مع تفعيل التحديثات التلقائية للمواقع التي تدعم هذه الميزة.
وأكدت شركات أمنية أن الهجمات بدأت بالفعل على المواقع التي لا تزال تعمل بإصدارات قديمة، مشيرة إلى أن الثغرات قد تمكّن المهاجمين من تنفيذ أوامر عن بُعد، وسرقة البيانات، أو زرع برمجيات خبيثة والسيطرة على الموقع.
في المقابل، أوضحت شركة Automattic أن المواقع المستضافة عبر خدماتها كانت محمية، وتم تطبيق التحديثات الأمنية فور إصدارها.
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