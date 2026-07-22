الأربعاء 2026-07-22 02:41 م

تحذيرات من ثغرات في ووردبريس.. وتحديث عاجل للمستخدمين

aedf
تعبيرية
 
الأربعاء، 22-07-2026 08:45 ص
الوكيل الإخباري-   حذّرت شركات أمن سيبراني من استغلال قراصنة الإنترنت ثغرتين أمنيتين في منصة ووردبريس، قد تتيحان السيطرة الكاملة على المواقع غير المحدثة.اضافة اعلان


ودعت المنصة أصحاب المواقع إلى تثبيت آخر التحديثات الأمنية، بعدما أطلقت إصدارًا عاجلًا لمعالجة الثغرتين، مع تفعيل التحديثات التلقائية للمواقع التي تدعم هذه الميزة.

وأكدت شركات أمنية أن الهجمات بدأت بالفعل على المواقع التي لا تزال تعمل بإصدارات قديمة، مشيرة إلى أن الثغرات قد تمكّن المهاجمين من تنفيذ أوامر عن بُعد، وسرقة البيانات، أو زرع برمجيات خبيثة والسيطرة على الموقع.

في المقابل، أوضحت شركة Automattic أن المواقع المستضافة عبر خدماتها كانت محمية، وتم تطبيق التحديثات الأمنية فور إصدارها.
 
 


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