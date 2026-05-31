تحذيرات من محاولات احتيال تستهدف مفاتيح استرداد المحادثات المشفّرة

الأحد، 31-05-2026 10:27 ص
الوكيل الإخباري-   كشفت تقارير تقنية حديثة عن حملة تصيّد إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي تطبيق المراسلة المشفّر "سيغنال"، في محاولة لسرقة مفاتيح النسخ الاحتياطية الخاصة بالمحادثات.


وتتزايد تحذيرات خبراء الأمن السيبراني بشأن تصاعد الهجمات التي تعتمد على أساليب الخداع الاجتماعي بدلاً من الاختراقات التقنية المباشرة.

وتعتمد الحملة على رسائل مزيفة تنتحل صفة فريق الدعم الفني في تطبيق "سيغنال"، وتدّعي وجود مشكلة في مزامنة النسخ الاحتياطية قد تؤدي إلى فقدان المحادثات والملفات المخزنة.

وتطلب هذه الرسائل من المستخدمين مشاركة مفتاح الاسترداد الخاص بالنسخة الاحتياطية، وهو الرمز الذي يتيح استعادة البيانات المشفّرة عند تسجيل الدخول من جهاز جديد.

ويحذّر خبراء الأمن من أن تسليم هذا المفتاح قد يمنح المهاجمين إمكانية الوصول إلى محتوى النسخ الاحتياطية للمستخدمين، ما يشكل تهديداً مباشراً لخصوصية البيانات.

ويؤكد مختصون أن هذه الهجمات تعتمد بشكل أساسي على استدراج الضحايا عبر الثقة والخداع، وليس عبر ثغرات تقنية في التطبيق نفسه.
 
 


