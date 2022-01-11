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الثلاثاء، 11-01-2022 03:59 م

تحذير أندرويد جديد.. احذف هذه الرسالة النصية الآن أو ادفع ثمنا باهظا

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الوكيل الإخباري - وضع مستخدمو "أندرويد" في حالة تأهب قصوى بعد أن اكتشف الباحثون رسالة نصية جديدة خبيثة مصممة لسرقة التفاصيل المصرفية ومداهمة سجل العناوين الخاص بك.

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وإذا تلقيت رسالة نصية من صديق أو جهة اتصال قريبة تطلب منك تنزيل تطبيق مشغل فيديو جديد، فكن حذرا. 

ولتنفيذ هذا الهجوم المدمر، تستفيد الرسالة النصية من برنامج خبيث جديد، يُعرف باسم Flubot، يمكن أن يصيب أجهزة "أندرويد"، وبمجرد تثبيته، يكون لديه القدرات للسماح للمحتالين الإلكترونيين بسرقة بيانات الاعتماد المصرفية، واعتراض الرسائل النصية وحتى التقاط لقطات شاشة من جهاز الضحية. وما يزيد الطين بلة، يمكنه أيضا مداهمة سجل العناوين وتوزيع المزيد من الرسائل المزيفة على أي جهات اتصال يعثر عليها.

 

وفي الواقع، هذا هو أحد الأسباب التي تجعل خبراء الأمن قلقين للغاية بشأن Flubot، لأنه سيظهر دائما كما لو أرسلت الرسالة المزيفة من شخص تعرفه وتثق به.


ووفقا للخبراء في MalwareHunterTeam، عبر Bleeping Computer، يجب على مستخدمي "أندرويد" البحث عن أي رسائل نصية تسأل عما إذا كانوا يعتزمون تحميل مقطع فيديو من أجهزتهم.

 

وهذا يعني أن المحتالين يمكنهم إنتاج تطبيقات مزيفة مليئة بالبرامج الضارة وتوزيعها مباشرة على الأجهزة التي تعمل بنظام "أندرويد"، دون الحاجة إلى التسلل تحت رادار ميزات أمان غوغل المضمنة في متجر "بلاي".

ولتجنب هجوم Flubot الأخير، يُنصح بعدم قيام مستخدمي "أندرويد" بالنقر فوق أي روابط خارجية غريبة حتى لو وضعت في نص من الأصدقاء.

 

روسيا اليوم

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