تحذير إلى مستخدمي أندرويد

الوكيل الإخباري - وضع مستخدمو "أندرويد" في حالة تأهب بشأن تهديد آخر للبرامج الضارة، ولكن هذه المرة لدى أصحاب هواتف "سامسونغ غالاكسي".



وعلى عكس الكثير من التهديدات الأخرى، والتي تدور حول التطبيقات الخبيثة التي تتسلل إلى متجر "غوغل بلاي"، هذه المرة التنزيلات التي تحتاج إلى تجنبها موجودة في متجر "سامسونغ غالاكسي". وسلّط الضوء على التهديد من قبل Android Police، حيث اكتشف أحد كتابها - المسرب البارز ماكس وينباك - العديد من التطبيقات التي قد تكون قادرة على إصابة هاتف "سامسونغ غالاكسي" ببرامج ضارة. والتطبيقات المعنية هي تقليد لتطبيق Showbox للقرصنة الذي لم يعد له وجود الآن، والذي لا يعمل في عام 2021 بعد استهدافه من قبل أصحاب الحقوق لانتهاكات حقوق النشر.

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ووجد وينباك ما لا يقل عن خمسة تطبيقات Showbox وهمية على متجر "سامسونغ غالاكسي"، والتي حظرت بواسطة نظام أمان Google Play Protect.

لبنان 24