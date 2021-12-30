الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

تسجيل 8 إصابات جديدة بالمتحور أوميكرون في المملكة

القبض على شخصين بحوزتهما شيكات مزورة بقيمة 55 مليون دينار

مطالب بتأجيل أقساط القروض 3 أشهر - تفاصيل

صرف آخر دفعة من تكافل 3 اليوم

التربية: امتحان التربية الإسلامية سار كما هو مخطط له

الأردنيّون يترقبون تسعيرة المحروقات خلال اول اشهر 2022

جمعية الفنادق : إلغاء أكثر من 80 % من الحجوزات السياحية

الداخلية توقف الخدمات الإلكترونية مؤقتا

الحاج توفيق: الأردن يعيش الآن في أزمة اقتصادية

25 %؜ نسبة ارتفاع الإقبال على الألبسة مع نهاية العام

الخميس، 30-12-2021 02:40 م

تحذير إلى مستخدمي أندرويد

0b445a59-d7df-4cc1-a8ff-6b9e0629a99d_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري - وضع مستخدمو "أندرويد" في حالة تأهب بشأن تهديد آخر للبرامج الضارة، ولكن هذه المرة لدى أصحاب هواتف "سامسونغ غالاكسي".

وعلى عكس الكثير من التهديدات الأخرى، والتي تدور حول التطبيقات الخبيثة التي تتسلل إلى متجر "غوغل بلاي"، هذه المرة التنزيلات التي تحتاج إلى تجنبها موجودة في متجر "سامسونغ غالاكسي". وسلّط الضوء على التهديد من قبل Android Police، حيث اكتشف أحد كتابها - المسرب البارز ماكس وينباك - العديد من التطبيقات التي قد تكون قادرة على إصابة هاتف "سامسونغ غالاكسي" ببرامج ضارة. والتطبيقات المعنية هي تقليد لتطبيق Showbox للقرصنة الذي لم يعد له وجود الآن، والذي لا يعمل في عام 2021 بعد استهدافه من قبل أصحاب الحقوق لانتهاكات حقوق النشر.

اضافة اعلان

 

ووجد وينباك ما لا يقل عن خمسة تطبيقات Showbox وهمية على متجر "سامسونغ غالاكسي"، والتي حظرت بواسطة نظام أمان Google Play Protect.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
60d30e564c59b7602030059c

مايكروسوفت قد تغير مفاهيم الهواتف الذكية

https___hypebeast.com_image_2021_12_instagram-2022-trend-report-goblincore-sustainability-wellbeing-predicitions-info-FT

أهداف انستغرام في العام 2022

61cc17e14236045d40498b7d (1)

آبل تمنح مكافآت نادرة بقيمة 180 ألف دولار لبعض موظفيها لمنع الانشقاقات إلى Meta

Budgeting-Apps

تعرفي إلى أفضل تطبيقات إدارة الميزانية

1787216-487224661

الميتافيرس ستحول الموضة والأزياء إلى عالم افتراضي

8eca880e-5584-4e28-ab36-8c6291e10d25

إليكِ أفضل تطبيقات اللياقة البدنية

أخبار متعلقة
New-Project12-min-4-750x430

خطوات استخدام آيكلاود عبر أجهزة أندرويد

61b876384236041161243221

6 حيل لدى أندرويد تعمل على تعزيز أداء هاتفك

_121168004_gettyimages-1233346729

تويتر تختبر خلاصة الفيديو ضمن صفحة الاستكشاف