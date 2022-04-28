الخميس 28-04-2022
الوكيل الاخباري
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الخميس، 28-04-2022 02:39 م

تحذير.. احذف رسالة واتس آب هذه دون تردد!

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الوكيل الاخباري- حٌثّ مستخدمو "واتس آب" على حذف رسالة نصية جديدة سيئة تدعي أنها مرسلة من الشركة المملوكة لـ "فيسبوك".

ويتظاهر التهديد الأخير الذي يستهدف ملياري شخص يستخدمون منصة المراسلة الشهيرة كل يوم، بأن فريق الدعم في "واتس آب" نفسه أرسله.

وكما اكتشفها فريق WABetainfo الموثوق به دائما، تبدو الرسالة وكأنها وصلت من حساب دعم "واتس آب"، ولكنها في الواقع أرسلت من قبل المحتالين الذين يحاولون سرقة أسماء المستخدمين وكلمات المرور وحتى تفاصيل الحساب المصرفي. وأبلغ أيضا عن مطالبة بعض المستخدمين برمز التحقق المكون من ستة أرقام الذي أرسله "واتس آب" للوصول إلى الحساب على جهاز جديد. وبمجرد أن يصبح هذا الرمز في الأيدي الخطأ، يتمتع المحتالون بحق الوصول الكامل إلى الدردشات الخاصة وقوائم جهات الاتصال. والرسائل المزيفة ليست شيئا جديدا حيث يحاول المتسللون أن يكونوا أذكياء في استخدام "العلامة الخضراء" الرسمية على الحساب.

ويوهم هذا المستخدمين بأنه حساب حقيقي، ولكن نظرة فاحصة تكشف أن شارة التحقق هذه في الواقع في المكان الخطأ وليست الصفقة الحقيقية.

ويحتوي حساب WhatsApp Support الفعلي على علامة خضراء بجوار اسمه مباشرة، ولكن نظرا لأن المحتالين لا يمكنهم تنشيط هذا، فإنهم ببساطة يضيفونه إلى صورة الملف الشخصي بدلا من ذلك. إنها خدعة ماكرة.

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روسيا اليوم

 




 

 


 

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