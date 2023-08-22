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الثلاثاء، 22-08-2023 01:17 م

تحذير امني هام لجميع مستخدمي واتساب

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الوكيل الإخباري- حذر خبراء للأمن السيبراني من خطورة إدراج ومشاركة البيانات الحساسة في تطبيق الدردشة WhatsApp واتساب نظرا لحدوث عمليات احتيال متكررة تستهدف البيانات البنكية الخاصة بالمستخدمين وسرقتها. 

ونصح متخصصو الأمن السيبراني في الهند وعدد من الدول الأخرى المستخدمين عدم مشاركة بيانات مثل إثبات الهوية أو مستندات إثبات العنوان عبر البريد الإلكتروني، وكذلك المعلومات الحساسة الخاصة بالبطاقات أو الحسابات البنكية. 

وقال الخبراء إن الفترة الحالية تشهد زيادة في الأنشطة الاحتيالية خاصة مع تطبيق واتساب، ونصحت المستخدمين باتباع خطوات استباقية لإبلاغ المستخدمين بمخاطر الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال، وفقا لـ India Today.   

وحث خبراء الأمن السيبراني على الالتزام بعدم المشاركة بأي معلومات ديموجرافية ، بما في ذلك اسم حامل البطاقات البنكية وتاريخ الميلاد والجنس والعنوان ورقم الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني. 

وشدد الخبراء على أنه  يجب على الأشخاص دائمًا زيارة المواقع الرسمية وعدم الدخول على أو فتح أى روابط غير معروفة وعدم الوثوق بقنوات التواصل الاجتماعي مثل واتساب وتيليجرام، وفي بعض الأحيان ، يستهدف المحتالون أيضًا الأشخاص الذين يستخدمون خدمات البريد الإلكتروني مثل Gmail من أجل الخداع.

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صدى البلد

 




 

 


 

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