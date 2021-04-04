تحذير.. تسريب بيانات لـ3 ملايين مستخدم أردني لفيسبوك

الوكيل الاخباري - نجحت عملية تسريب واسعة لبيانات مستخدمي فيسبوك، حيث تم تسريب بيانات أكثر من نصف مليار مستخدم تتضمن أرقام هواتف وعناوين بريد إلكتروني.

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وقالت مجلة "بزنس إنسايدر" إن تسريب البيانات وقع قبل أسبوع، وطال نحو 533 مليون مستخدم على فيسبوك، من مختلف أنحاء العالم وجاء من بين الدول العربية التي طالها تسريب البيانات 44 مليون مستخدم مصري، 3 ملايين مستخدم أردني، ونحو 4 ملايين مستخدم ليبي، وحوالي 1.8 مليون لبناني.

وتشمل البيانات المسربة أرقام الهواتف والمعرفات والأسماء الكاملة والمواقع وتواريخ الميلاد والسير الذاتية وفي بعض الحالات عناوين البريد الإلكتروني، موضحًا أن المعلومات متاحة مجانًا في منتدى القرصنة، مما يجعلها في متناول أي شخص لديه مهارات بيانات أولية.



من جانبها علقت "فيسبوك": "نحن ملتزمون بالحفاظ على سرية بياناتك المالية غير العامة، وتتضمن هذه المعلومات، معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك أو معلومات طرق الدفع الأخرى".



وأوضحت الشركة أنه "من الآن فصاعدًا، سوف نشير إلى تلك المعلومات اختصارًا باسم المعلومات الشخصية"، موضحًة أنه قد تحتاج إلى مشاركة معلوماتك الشخصية في ظل ظروف معينة، بحيث يمكن إمداد المستخدم بأفضل خدمة ممكنة أو الامتثال للطلبات القانونية.

سبوتنيك