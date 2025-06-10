تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل… احذفها فورًا من هاتفك!

الوكيل الإخباري- كشفت شركة Cyble المتخصصة في أمن المعلومات عن رصد تطبيقات خطيرة على متجر Google Play تستهدف المستخدمين عبر هجمات تصيد احتيالي، من خلال فتح مواقع مزيفة تطلب من الضحية إدخال "العبارة التذكيرية" لمحفظته الرقمية، ما يعرض أمواله الرقمية للسرقة.

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تستغل هذه التطبيقات نافذة WebView داخل التطبيق لعرض محتوى احتيالي، وتبدو في ظاهرها شرعية، مستنسخة من محافظ إلكترونية شهيرة، مع بنية تحتية معقدة تضم أكثر من 50 نطاق تصيد.

قائمة التطبيقات المتورطة تشمل:



Pancake Swap

Suite Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

OpenOcean Exchange

Meteora Exchange

SushiSwap

Harvest Finance Blog



Cyble أوضحت أن بعض هذه التطبيقات كانت تُدار سابقًا من قبل مطورين موثوقين، إلا أن مجرمي الإنترنت استغلوا حساباتهم لنشر البرمجيات الضارة.



ورغم إزالة معظم هذه التطبيقات من متجر Google Play، فإنها قد تظل مثبتة على أجهزة المستخدمين، مما يعرضهم للخطر. لذا تنصح الشركة بإزالتها فورًا في حال وجودها على الهاتف.