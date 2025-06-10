الثلاثاء 2025-06-10 11:40 م
 

تحذير: تطبيقات خبيثة تتسلل إلى متجر Play وتخدع غوغل… احذفها فورًا من هاتفك!

عتة
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 09:52 م

الوكيل الإخباري-  كشفت شركة Cyble المتخصصة في أمن المعلومات عن رصد تطبيقات خطيرة على متجر Google Play تستهدف المستخدمين عبر هجمات تصيد احتيالي، من خلال فتح مواقع مزيفة تطلب من الضحية إدخال "العبارة التذكيرية" لمحفظته الرقمية، ما يعرض أمواله الرقمية للسرقة.

اضافة اعلان


تستغل هذه التطبيقات نافذة WebView داخل التطبيق لعرض محتوى احتيالي، وتبدو في ظاهرها شرعية، مستنسخة من محافظ إلكترونية شهيرة، مع بنية تحتية معقدة تضم أكثر من 50 نطاق تصيد.
قائمة التطبيقات المتورطة تشمل:


Pancake Swap
Suite Wallet
Hyperliquid
Raydium
BullX Crypto
OpenOcean Exchange
Meteora Exchange
SushiSwap
Harvest Finance Blog


Cyble أوضحت أن بعض هذه التطبيقات كانت تُدار سابقًا من قبل مطورين موثوقين، إلا أن مجرمي الإنترنت استغلوا حساباتهم لنشر البرمجيات الضارة.


ورغم إزالة معظم هذه التطبيقات من متجر Google Play، فإنها قد تظل مثبتة على أجهزة المستخدمين، مما يعرضهم للخطر. لذا تنصح الشركة بإزالتها فورًا في حال وجودها على الهاتف.

 

لبنان 24

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين 82 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

ااا

فن ومشاهير نادين الراسي تكشف موعد خطبتها (فيديو)

اشتباكات بين ضباط شرطة ومتظاهرين خلال احتجاجات عقب عمليات الهجرة الفيدرالية في لوس أنجلوس

عربي ودولي سلطات كاليفورنيا تطلب من المحكمة منع نشر القوات العسكرية في لوس أنجلوس

غا

منوعات فرق إنقاذ أسترالية تبحث عن حوت أحدب.. ما القصة؟ (فيديو)

الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

عربي ودولي أكسيوس: ترامب يبلغ نتنياهو بمعارضته مهاجمة إيران للسماح بمواصلة المحادثات

الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

أخبار محلية الملك والملكة يصلان إلى الملعب لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم

ىىىتتت

طب وصحة هل تحمي الزبدة من السكري وأمراض القلب؟

الجماهير الأردنية

أخبار محلية الجماهير تصب غضبها على اتحاد الكرة بسبب سوء التنظيم



 
 





الأكثر مشاهدة