تحذير جديد من نظام آبل "iOS 18".. يُعطل أجهزة المُستخدمين!

الوكيل الإخباري- مُنذ طرح شركة "آبل" أحدث أنظمة تشغيل هواتفها الذكية "iOS 18" يوم الاثنين 16 سبتمبر (أيلول)، تتوالى الانتقادات حول النظام الجديد، بدءًا بتأثيره على بطارية الهاتف إلى تسببه في تعطل أجهزة وإصدارات مُختلفة.

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آخر الاتهامات التي تُلاحق النظام الجديد، هي وقوفه خلف تعطل عدد من الإصدارات الشهيرة، أبرزها أجهزة "iPad". وبحسب ما نشره موقع "ديلي ميل"، فإن مُستخدمي إصدارات شركة "آبل"، وعلى رأسهم "iPad Pro"، قد حذروا على منصات التواصل الاجتماعي من تثبيت أحدث أنظمة تشغيل "آبل"، لافتين إلى عدم قدرتهم على إعادة تشغيل الأجهزة بعد تثبيت النظام.



وأشار الموقع البريطاني إلى أن البرنامج قد تسبب بالفعل في تعطيل بعض الأجهزة تمامًا، حيث لم يعد أمام المستخدمين خيار إلا تسليم أجهزتهم إلى أقرب متجر لشركة "آبل" واستبدالها. بدورها، اتخذت شركة "آبل" قرارًا عاجلاً بسحب التحديث من طرازات "M4 iPad Pro"، مؤكدةً أنها تعمل جاهدة على إصلاح الخلل، الذي وصفته بـ "غير المتوقع".



وكتب أحد المُستخدمين تجربته مع محاولة استبدال جهازه، حيث أشار إلى توجهه بجهازه المُعطل إلى أقرب متجر لـ "آبل"، إلا أن المتجر رفض استبداله قبل تحويله إلى مهندسيهم لفحصه، مشيرًا إلى عدم إمكانية حصوله على جهاز جديد رغم امتلاكه خدمة "Apple Care".



وبهذا الوضع، لفت المستخدمون المتأثرون إلى أن أجهزتهم لا يمكن تشغيلها مرة أخرى بأي من خيارات إعادة التشغيل العادية، ولا يمكن أيضًا وضعها في وضع الاسترداد، حيث كتب أحدهم يقول: "أخبروني في متجر آبل إن اللوحة الأم قد احترقت. إنه تحديث تم اختباره بشكل سيئ".