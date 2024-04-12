الجمعة 12-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 12-04-2024 10:06 ص

تحذير خطير لمستخدمي آيفون في 92 دولة

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الوكيل الإخباري - حذرت شركة أبل مستخدميها في الهند و91 دولة أخرى من أنهم قد يكونوا ضحايا محتملين "لهجوم من مأجورين ببرامج تجسس" وذلك بناء على إخطار بتهديد محتمل أرسلته إلى المستخدمين المستهدفين عبر البريد الإلكتروني.اضافة اعلان


وقالت أبل في الإخطار:" إن الشركة اكتشفت أن المهاجمين حاولوا اختراق هواتف آيفون عن بعد".

ووفقا للإخطار، فالهجمات التي ينفذها مأجورون ببرمجيات تجسس أمر نادر وأكثر تعقيدا من أنشطة الجرائم الإلكترونية العادية أو البرمجيات الضارة.

وجاء في الإخطار أن الشركة المصنعة لهواتف آيفون ترسل مثل هذه الإخطارات بوجود تهديد محتمل عدة مرات سنويا منذ 2021 وأنها أخطرت المستخدمين في أكثر من 150 دولة إجمالا حتى الآن.

وذكرت الشركة بعد ذلك أنها لم تشر في تلك الإخطارات المتعلقة بوجود تهديد محتمل إلى أي مهاجم محدد ترعاه دولة. DW

 




 

 


 

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