تحذير عاجل لمستخدمي هواتف "آيفون"!

الوكيل الإخباري- يحذّر خبراء في الأمن السيبراني من انتشار عملية احتيال إلكتروني جديدة تستهدف مستخدمي "آيفون" حول العالم.







وتهدف عملية الاحتيال إلى سرقة البيانات المصرفية والمعلومات الشخصية عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة تبدو وكأنها صادرة عن شركة آبل وخدمة iCloud.



وتقوم هذه العملية على إرسال رسائل تزعم أن مساحة تخزين iCloud الخاصة بالمستخدمين قد امتلأت، وتحثّهم على ترقية حساباتهم بشكل عاجل لتجنّب فقدان الصور ومقاطع الفيديو وتعطّل خدمات النسخ الاحتياطي والتطبيقات المرتبطة بالخدمة.



وتتضمن الرسائل رابطا أو زرا يدعو إلى تنفيذ الترقية، إلا أن تقارير صحفية، من بينها صحيفة الغارديان، تشير إلى أن هذا الرابط يقود المستخدمين إلى مواقع إلكترونية خبيثة مصممة لسرقة البيانات الحساسة، بما فيها المعلومات المصرفية.



وفي حال قيام المستخدمين بإدخال بياناتهم أو تنفيذ عمليات دفع، يمكن للمحتالين استغلال هذه المعلومات في سرقة الأموال أو بيعها في السوق السوداء على الإنترنت.



كما أفادت تقارير بأن بعض هذه الرسائل تتخذ طابعا أكثر تهديدا، حيث تحذّر المستخدم من إغلاق حساب iCloud خلال 48 ساعة إذا لم يتم اتخاذ إجراء فوري.









