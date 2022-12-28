تحذير للملايين من مستخدمي فيسبوك

الوكيل الاخباري - حذر خبراء في مجال الأمن السيبراني، ملايين الأشخاص على فيسبوك، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة.



وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن خبراء الإنترنت يوجهون مستخدمي فيسبوك إلى توخي الحذر خلال موسم الأعياد.



وبحسب الصحيفة نقلا عن الخبراء، فإنه "من المهم أكثر من أي وقت مضى التحقق من الحساب على فيسبوك والتأكد من أنه في حالة جيدة" .



وأوصى الخبراء بعدم النقر أبدا على الرسائل التي يفترض أنها من الأصدقاء أو العائلة، والتي تطلب التبرعات والقروض وغيرها من القضايا المالية.

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