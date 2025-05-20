الثلاثاء 2025-05-20 04:11 م
 

تحذير لمستخدمي آيفون.. أوقفوا هذه الخاصية!

تغغت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 20-05-2025 02:27 م

الوكيل الإخباري-   كشف باحثو الأمن السيبراني في شركة Oligo Security عن مجموعة من الثغرات الأمنية الخطيرة في بروتوكول AirPlay من Apple، أُطلق عليها اسم "AirBorne". الخطورة الأبرز تكمن في أنها من نوع Zero-Click، أي يمكن استغلالها دون أي تفاعل من المستخدم.

اضافة اعلان


أبرز ما ورد في التقرير:
🔸 عدد الثغرات: 23 ثغرة
🔸 قابلة للاستغلال عن بُعد: 17 منها
🔸 الأجهزة المتأثرة:
iPhone
Mac
Apple TV
مكبرات الصوت الذكية
أنظمة CarPlay في السيارات

 

ما مدى الخطورة؟
تمكن هذه الثغرات المهاجمين من التحكم بالأجهزة عن بعد، ونشر برمجيات خبيثة، أو سرقة البيانات دون علم المستخدم، خاصة في الأماكن العامة كـ المقاهي والمطارات حيث تنتشر شبكات Wi-Fi غير آمنة.
تحديثات الحماية:
أصدرت Apple تحديثات أمنية في 31 مارس 2025 شملت:
iOS 18.4
macOS Sequoia 15.4
tvOS 18.4


لكن بعض الأجهزة الخارجية التي تدعم AirPlay لا تزال معرضة للخطر إن لم تُحدث بعد.

 

لبنان 24 

 

 
gnews

أحدث الأخبار

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة

جامعة اليرموك

أخبار محلية السفارة المكسيكية وجامعة اليرموك تفتتحان معرضاً فنياً

هغعهغ

فيديو منوع الأكثر تداولاً: طفل (7 سنوات) يُبهر الجمهور بتحليله لمباراة الاتفاق وضمك وكأنه مدرب محترف!

غات

فيديو منوع شاب يوثق بمقطع فيديو : كل هذه الكمية من البيض موجودة في ثلاجة صديقي المعضل

المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء

أخبار محلية "المتقاعدين العسكريين" تنظم دورة توعوية لمكافحة المخدرات في إربد

جامعة العلوم والتكنولوجيا

أخبار محلية "العلوم والتكنولوجيا" تنظم ندوة حول دور المرأة بالتنمية المستدامة

5ف5

فيديو منوع رجل ينصح الآباء: أحب أبي لأنه لم يضربني أو يقسُ عليّ.. ومن يعنّف أبناءه لا ينتظر برّهم!

فل

فيديو منوع تحذير طريف: لا تأكل اللحم إذا قطعه لك أحد.. حتى لا يظنّوك ضعيفًا أو مشفوحا



 
 





الأكثر مشاهدة