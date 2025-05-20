تحذير لمستخدمي آيفون.. أوقفوا هذه الخاصية!

الوكيل الإخباري- كشف باحثو الأمن السيبراني في شركة Oligo Security عن مجموعة من الثغرات الأمنية الخطيرة في بروتوكول AirPlay من Apple، أُطلق عليها اسم "AirBorne". الخطورة الأبرز تكمن في أنها من نوع Zero-Click، أي يمكن استغلالها دون أي تفاعل من المستخدم.

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أبرز ما ورد في التقرير:

🔸 عدد الثغرات: 23 ثغرة

🔸 قابلة للاستغلال عن بُعد: 17 منها

🔸 الأجهزة المتأثرة:

iPhone

Mac

Apple TV

مكبرات الصوت الذكية

أنظمة CarPlay في السيارات

ما مدى الخطورة؟

تمكن هذه الثغرات المهاجمين من التحكم بالأجهزة عن بعد، ونشر برمجيات خبيثة، أو سرقة البيانات دون علم المستخدم، خاصة في الأماكن العامة كـ المقاهي والمطارات حيث تنتشر شبكات Wi-Fi غير آمنة.

تحديثات الحماية:

أصدرت Apple تحديثات أمنية في 31 مارس 2025 شملت:

iOS 18.4

macOS Sequoia 15.4

tvOS 18.4



لكن بعض الأجهزة الخارجية التي تدعم AirPlay لا تزال معرضة للخطر إن لم تُحدث بعد.