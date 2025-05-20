تحذير لمستخدمي آيفون.. أوقفوا هذه الخاصية!

أبرز ما ورد في التقرير:
🔸 عدد الثغرات: 23 ثغرة
🔸 قابلة للاستغلال عن بُعد: 17 منها
🔸 الأجهزة المتأثرة:
iPhone
Mac
Apple TV
مكبرات الصوت الذكية
أنظمة CarPlay في السيارات
تمكن هذه الثغرات المهاجمين من التحكم بالأجهزة عن بعد، ونشر برمجيات خبيثة، أو سرقة البيانات دون علم المستخدم، خاصة في الأماكن العامة كـ المقاهي والمطارات حيث تنتشر شبكات Wi-Fi غير آمنة.
تحديثات الحماية:
أصدرت Apple تحديثات أمنية في 31 مارس 2025 شملت:
iOS 18.4
macOS Sequoia 15.4
tvOS 18.4
لكن بعض الأجهزة الخارجية التي تدعم AirPlay لا تزال معرضة للخطر إن لم تُحدث بعد.
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