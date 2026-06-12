تحذير لمستخدمي آيفون 15 برو.. تحديث iOS 27 التجريبي قد يعطل هاتفك

وبحسب التقارير، تظهر المشكلة غالباً بعد إجراء إعادة تشغيل قسرية للهاتف، حيث يصبح الجهاز غير مستجيب وتبقى شاشته سوداء، دون استجابة لمحاولات التشغيل أو الشحن.
ونظراً لكون الإصدار الحالي نسخة تجريبية مخصصة للمطورين، ينصح المستخدمون، خاصة أصحاب هواتف آيفون 15 برو وآيفون 15 برو ماكس، بتجنب تثبيته حتى تصدر شركة [Apple](https://www.apple.com?utm_source=chatgpt.com) تحديثات تعالج الخلل.
كما أشارت التقارير إلى إمكانية استعادة الأجهزة المتأثرة عبر وضع DFU باستخدام جهاز ماك أو حاسوب يعمل بنظام ويندوز، مع التنبيه إلى أن عملية الاستعادة قد تؤدي إلى فقدان البيانات في حال عدم وجود نسخة احتياطية مسبقة.
وسلطت المشكلة الضوء على أهمية إنشاء نسخة احتياطية كاملة قبل تثبيت أي إصدار تجريبي من أنظمة التشغيل، لتجنب فقدان البيانات أو تعطل الأجهزة بسبب الأخطاء التقنية المحتملة.
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