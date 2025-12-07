الأحد 2025-12-07 02:34 م

تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا

الوكيل الإخباري-   حذّر خبراء الأمن السيبراني من وجود 107 ثغرات أمنية في نظام أندرويد (من النسخ 13 حتى 16)، اكتشفها فريق غوغل في ديسمبر الجاري.

وصُنفت ثغرتان، CVE-2025-48633 وCVE-2025-48572، على أنهما بالغة الخطورة، وأُبلغت بهما وكالة الأمن السيبراني الأمريكية (CISA). يمكن استغلال هذه الثغرات لاختراق الأجهزة والتحكم بها أو الوصول إلى بياناتها.


دعت غوغل والمختصون المستخدمين إلى تنزيل التحديث الأمني وتثبيته فورًا لحماية أجهزتهم من المخاطر.

 

