تحذير لمستخدمي أندرويد: ثغرات خطيرة تتطلب تحديث النظام فورا

وصُنفت ثغرتان، CVE-2025-48633 وCVE-2025-48572، على أنهما بالغة الخطورة، وأُبلغت بهما وكالة الأمن السيبراني الأمريكية (CISA). يمكن استغلال هذه الثغرات لاختراق الأجهزة والتحكم بها أو الوصول إلى بياناتها.
دعت غوغل والمختصون المستخدمين إلى تنزيل التحديث الأمني وتثبيته فورًا لحماية أجهزتهم من المخاطر.
-
أخبار متعلقة
-
لتجربة أكثر سلاسة.. لوحة مفاتيح Gboard تحصل على تصميم جديد
-
“جوس جاكينغ”.. تهديد خفي في منافذ الشحن العامة
-
مايكروسوفت تتيح ترقية ويندوز 11 لجميع الأجهزة المؤهلة
-
بديل "سيري" على آيفون.. إليكَ طريقة استخدام "بيربليكسيتي"
-
يوتيوب تطلق ميزة "Recap" لتحليل عادات المشاهدة في 2025
-
غوغل تلتزم بحظر منصات التواصل لمن هم دون 16 في أستراليا
-
لتجربة سلسة وجذابة.. أبل تحل مشكلة استنزاف Liquid Glass للبطارية
-
هاتف أندرويد.. أدوات قياس بلمسة واحدة