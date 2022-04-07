تحذير لمستخدمي سامسونغ Galaxy S9 من خطر الهجمات الإلكترونية قريبا!

الوكيل الاخباري- تستعد "سامسونغ" لإيقاف دعم مجموعة Galaxy S9 الخاصة بها، ما يعني أنه إذا كنت ترغب في الاستمرار في تلقي تحديثات الأمان المهمة، فستحتاج إلى شراء هاتف أحدث.



وإذا كان لديك Galaxy S9، فأنت على وشك خسارة إصلاحات الأمان المهمة. وهذا يعني أنه حتى إذا اكتشف المتسللون عيبا جديدا قد يسمح لهم بسرقة تفاصيل الدفع الخاصة بك، فلن تصدر "سامسونغ" تحديثا لوقف الهجوم. وعلى هذا النحو، فإن الطريقة الوحيدة لضمان أمان الصور ومقاطع الفيديو والبيانات الشخصية هي الحصول على هاتف جديد.



وأطلق Galaxy S9 لأول مرة في عام 2018، مع الرائد السابق للعملاق التكنولوجي الكوري الجنوبي الذي يأتي محملا بنظام "أندرويد" Oreo 8.0. ولكن، كما يقول المثل، كل الأشياء الجيدة تنتهي وبعد أربع سنوات من الدعم الذي يستحقه، لن تقوم "سامسونغ" بعد الآن بدفع التحديثات الأمنية لمجموعة Galaxy S9. وكان التحديث الأخير لـ Galaxy S9 وS9 Plus هو تصحيح الأمان لشهر مارس 2022، والذي جلب معه إصلاحات الأخطاء وتحسينات الاستقرار والمزيد.

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روسيا اليوم