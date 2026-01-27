الثلاثاء 2026-01-27 12:24 م

تحذير لمستخدمي "كروم" و"سفاري": حروف مزيفة في الرابط تسرق بياناتكم

"كروم" و"سفاري"
"كروم" و"سفاري"
 
الثلاثاء، 27-01-2026 10:52 ص

الوكيل الإخباري- أصدر خبراء الأمن السيبراني تحذيرًا عالي الخطورة لمستخدمي متصفحي غوغل كروم وأبل سفاري من أسلوب خداعي جديد يهدف إلى سرقة الحسابات عبر انتحال هوية المواقع الشهيرة.

تعتمد الخدعة على ما يُعرف بـ**"هجوم الأحرف المتشابهة"** (Homoglyph Attack)، حيث يتم استبدال حرف في عنوان الموقع (URL) بحروف أخرى تشبهه بصريًا، مثل استخدام "rn" بدلًا من "m". هذا التلاعب يجعل الرابط يبدو حقيقيًا للمستخدم، لكنه يقوده إلى موقع مزيّف يسرّب بياناته عند تسجيل الدخول.

وتُعدّ الهواتف الذكية أقل أمانًا تجاه هذه الخدعة، لأن شاشاتها الصغيرة تُصعّب رؤية تفاصيل الرابط الكامل، مما يُسهّل تضليل المستخدمين.

كيف تحمي نفسك؟

تجنّب الروابط: لا تسجّل دخولك عبر روابط مرسلة في البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية.

الكتابة اليدوية: اكتب عنوان الموقع بنفسك في المتصفح أو استخدم التطبيق الرسمي.

المصادقة الثنائية: فعّل طبقة حماية إضافية لحساباتك لمنع الاختراق حتى في حال كشف كلمة المرور.

اضافة اعلان

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الخزنة في مدينة البتراء

خاص بالوكيل صور - أردني يصدر كتابًا عن البتراء وقادة العالم الذين زاروها وما قالوه عنها

توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية توقيف مندوب شركة تواطأ مع موظف في وزارة التربية والتعليم

الترتيب المثالي لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

المرأة والجمال الترتيب المثالي لتطبيق منتجات العناية بالبشرة

إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

عربي ودولي إعلان هام من الخارجية الأمريكية لجميع الراغبين بالسفر وحضور مونديال 2026

تعبيرية

المرأة والجمال إطلالات راقية تناسب حفلات الزفاف الشتوية

ا

شؤون برلمانية الاقتصاد النيابية تقر التقرير النهائي لقياس الأثر التشريعي لقانون البيئة الاستثمارية

20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

فلسطين 20 ألف مريض في قطاع غزة ينتظرون العلاج بالخارج

بالتفاصيل هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026

فن ومشاهير هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026 - تفاصيل



 






الأكثر مشاهدة