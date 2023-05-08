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تحذير لمستخدمي واتساب من هذه الأرقام

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الإثنين، 08-05-2023 11:23 م

تحذير لمستخدمي واتساب من هذه الأرقام

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الوكيل الاخباري - اشتكى عدد من مستخدمي تطبيق التواصل الفوري "واتساب" من تعرضهم لمحاولات احتيال من أرقام دولية، وهو أمر يظهر أن التطبيق بات مجددا وسيلة في أيدي المحتالين في العالم الافتراضي.

وذكرت موقع "مينت" الإخباري أن المحتالين يستخدمون "واتساب" مرة أخرى للإيقاع بمستخدمي التطبيق.

وفي التفاصيل أن عددا من مستخدمي التطبيق الذين يبلغ عددهم أكثر من 2 مليار شخص شكوا من تلقيهم مكالمات مريبة من دول مختلفة منها:

إثيوبيا (251+)

ماليزيا (60+)

إندونيسيا (62+)

كينيا (254+)

فيتنام (84+)

لكن مقدمات الأرقام هذه لا تعني بالضرورة أن يكون المحتالون قد أجروا المكالمات أو بعثوا الرسائل من هذه الدول، خاصة إذا أخذنا بعين الاعتبار أن المكالمات الخاصة بواتساب يمكن أن تجرى عبر الإنترنت.

وبوسع المحتالين أيضا شراء الأرقام الدولية من وكالات في هذه الدولة أو تلك.

 وكشف العديد من المستخدمين في موقع التدوين المصغر "تويتر" عن تعرضهم لمحاولات احتيال عبر "واتساب"، مثل مستخدم هندي قال إنه تلقى 3 مكالمات من إندونيسيا.

ماذا يفعل المستخدمون في حال تلقوا هذه المكالمات؟

يفضل في الوقت الراهن تجاهل هذه المكالمات وعدم الرد عليها، وبوسعهم أيضا حظر أصحاب هذه المكالمات والإبلاغ عنها.

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