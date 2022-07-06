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الأربعاء، 06-07-2022 02:27 م

تحذير من تحديث سناب تشات جديد يسمح للأطفال بمشاركة عناوين منازلهم بدقة

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الوكيل الإخباري - تم إصدار تحذير لمستخدمي سناب شات بعد إجراء تحديث لتطبيق مشاركة الصور والفيديو الشهير الذي يعرض موقع المستخدمين. تتيح ميزة “خريطة سناب” للآخرين عرض موقعك الدقيق وصولاً إلى عنوان الشارع، والآن تحسب أيضًا المدة التي ستستغرقها القيادة إلى الوجهة.

يثير التحديث قلق الآباء بشأن سلامة أطفالهم الذين قد يكشفون عن طريق الخطأ عنوانهم لغرباء عبر الإنترنت. لحسن الحظ، يمكن تعطيل الخريطة من خلال الاستمرار في "وضع الشبح" أو إيقاف تشغيل زر "الموقع الدقيق" في إعدادات الهاتف.

تتيح خرائط سناب للمشغلين إظهار موقعهم المباشر لأصدقائهم في سناب تشات، مما يعني أنه يمكنهم تحديد العنوان الدقيق لشخص ما. كما تعرض أيضًا الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها الغرباء من جميع أنحاء العالم، والتي يتم عرضها على الخريطة.

ولقيت هذه الأخبار ردود أفعال كثيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث قال بعض المستخدمين إن هذه الميزة قد تشكل تهديداً خطيراً على سلامة الأطفال لذا يجب التنبه إليها جيداً من قبل الآباء.

وأشارت إحدى الأمهات إلى ميزة جديدة أخرى على سناب تشات، حيث قالت إن هنالك تحديثاً جديداً آخر يظهر موقع المستخدم على مدار الـ 24 ساعة الماضية وفي كل مكان يتواجدون فيه.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت سناب تشات رسمياً عن خدمة الاشتراك “سناب تشات بلس” الجديدة التي تتيح للمستخدمين دفع رسوم شهرية للوصول إلى ميزات حصرية داخل التطبيق، مثل الرموز والشارات وإحصاءات البيانات والمزيد. 

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