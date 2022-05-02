تحذير من تطبيق مايكروسوفت زائف يسبب إقفال جهاز الكمبيوتر

الوكيل الاخباري- طلب خبراء من مستخدمي ”وندوز 10“ ضرورة توخي الحذر قبل تنزيل أي تطبيقات أو تحديثات تدعي أنها من ”مايكروسوفت“ بعد اكتشاف فيروس خطير قد يترك أصحاب أجهزة الكمبيوتر يواجهون فاتورة ضخمة لفتح ملفاتهم وإصلاح أجهزتهم.



وأوضح الخبراء أنه ”إذا طلب منك جهاز الكمبيوتر الذي يعمل بنظام وندوز 10 فجأة تنزيل تطبيق أمان جديد من مايكروسوفت فاحذر.. ويبدو أن المتسللين أطلقوا فيروسا جديدا يمكن أن يجعل الضحايا يواجهون فاتورة إصلاح كبيرة“.



ونقلت صحيفة ”ديلي إكسبرس“ البريطانية اليوم الاثنين عن فريق خبراء من شركة ”BleepingComputer“ في لندن قولهم إن هذا التهديد الجديد يستخدم فيروس ”Magniber“ لإصابة أجهزة الكمبيوتر ، وبمجرد تثبيته، فإنه يبدأ في قفل الملفات وتشفير المستندات وسرقة البيانات مع إجبار أصحابها على دفع رسوم ضخمة لخبراء الكمبيوتر لإنهاء الاختراق.

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