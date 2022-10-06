تحذير من خطأ يرتكبه مستخدمو فيس بوك

الوكيل الإخباري-حذر الخبراء من أن المتابعة المستمرة للأخبار السلبية على وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن يكون له تأثير على صحتك العقلية.



ويمكن للأحداث الكئيبة الكبرى مثل جائحة فيروس كورونا أن تجعل من السهل على الناس الانغماس في قراءة نفس القصص القاتمة، خاصة على فيس بوك والمنصات الأخرى. وقد أطلق الخبراء على هذه التجربة اسم "التمرير عبر الموت"، ويمكن أن تترك الناس يشعرون بالارتباك والقلق.



و يُعتقد أن عمليات الإغلاق المطولة بسبب فيروس كورونا كانت سيئة بشكل خاص بالنسبة للتمرير عبر الموت، حيث تم حبس العديد من الأشخاص في المنزل مع وقت فراغ أكثر من المعتاد.



ويقول العلماء في بحث جديد "يشير هذا إلى أنه عندما يركز الناس على القضايا والأحداث المقلقة في الأخبار، يمكن أن يتعرضوا لحالات أكبر من التوتر والقلق المزمنين وكذلك الضيق الجسدي".



ويضيف البحث " لذلك، نفترض أن الذين لديهم مستويات أعلى من متابعة الأخبار المليئة بالمشاكل سيعانون من اعتلال نفسي وجسدي أكبر من الذين لديهم مستويات أقل من متابعة الأخبار الإشكالية".



لكن البقاء على اطلاع على الأخبار لا يزال مهماً، فكيف تجد التوازن الصحيح؟

توصل باحثون في أستراليا إلى بعض النصائح حول كيف يمكن للناس أن يمنعوا أنفسهم بشكل أفضل من الانجذاب إلى الكثير من الأخبار السيئة طوال الوقت، فيما يلي أهمها، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية:



نظم وقتك

إذا كنت تعاني من الكثير من القل والكآبة عبر الإنترنت، فإن أول شيء يجب أن تفكر فيه هو إدارة وقتك بشكل أفضل. ويعد تحديد وقت في اليوم لمتابعة الأخبار، بدلاً من عدة مرات على مدار اليوم، طريقة جيدة للبدء.



تجنب الإخطارات

يمكن لفيس بوك ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى جعل الأخبار أكثر إلحاحاً. إن التأكد من إيقاف تشغيل الإشعارات الخاصة بمثل هذا المحتوى على فيس بوك سيمنع الأخبار السيئة من الوصول إليك في أي وقت خلال اليوم.



تحدث مع الآخرين

يمكن أن يكون إخبار الآخرين أنك تكافح من أجل التحكم في متابعة الأخبار السيئة، حيث يمكنهم الحفاظ على حدودك تحت السيطرة. من المفيد أيضاً أن يكونوا مسؤولين عن تعريضك للكثير من الأخبار السلبية أيضاً، بحيث يكونون أكثر وعياً ويمكنهم تقليصها.



الحد من استخدام مواقع التواصل

إذا كنت تعتقد أنك ربما تستخدم فيس بوك كثيراً بشكل عام، فإن التطبيق نفسه يحتوي بالفعل على ميزة حد زمني لمساعدتك، يمكنك العثور عليه من خلال فتح القائمة الرئيسية في التطبيق وتوسيع الإعدادات والخصوصية، حيث سترى خياراً يسمى وقتك على فيس بوك، انقر عليه ثم يمكنك اختيار See Tools حيث يتوفر عدد من خيارات إدارة الوقت.

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