الخميس 06-10-2022
الوكيل الاخباري

الأردن يوقع اتفاقا للربط الكهربائي مع السعودية منتصف الشهر المقبل

لماذا يقوم فيسبوك بحذف اصدقاء ومتابعين الاردنيين ؟

الامن يحذر من روابط وهمية احتيالية تدعي تقديم مساعدات

وزير الشباب يعلن عن مأسسة برنامج مهاراتي

تعميم من رئيس الوزراء على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة

هيئة المناطق الحرة تبحث مطالب المستثمرين مع محافظ الزرقاء

احتراق مركبة على طريق جرش - عمان - صور

وزير الخارجية يلتقي وزير الدفاع النيوزلندي في عمان

إصابات بالاختناق في مواجهات مع الاحتلال في سبسطية

الخميس، 06-10-2022 04:54 م

تحذير من مشكلة تؤدي لاختراق بيانات مستخدمي "واتس آب"!

image


الوكيل الإخباري-حذّر مؤسس "تليغرام" بافل دوروف من مشكلة أمنية في تطبيق "واتس آب" تسمح لقراصنة الإنترنت بالوصول إلى كامل بيانات مستخدمي التطبيق عبر الهواتف.

اضافة اعلان


وحول الموضوع قال دوروف: "توجد مشكلة أمنية في تطبيق واتس آب تمكن الهاكرز من الوصول إلى كامل البيانات الشخصية لمستخدمي التطبيق عبر الهواتف، ويمكن حصول ذلك عن طريق إرسال مقطع فيديو يحوي برمجات ضارة أو الرد على مكالمة فيديو".


وأضاف "يمكن لقراصنة الإنترنت الوصول إلى كل ما هو موجود في هواتف مستخدمي واتس آب، وقد أصبح هذا ممكنًا بفضل مشكلة أمنية كشفت عنها الشركة الأسبوع الماضي.. واتس آب من 13 سنة أصبح أداة لمراقبة المستخدمين، مثل هذه المشكلات ظهرت في التطبيق ما بين عامي 2017 و2020، وعام 2016 لم يمتلك هذا التطبيق تشفيرا للبيانات على الإطلاق".


وأشار دوروف إلى "أنه حتى بعد تحديث واتس آب حتى آخر إصدار، فهناك خطر تعرض المستخدم لهجمة قرصنة إلكترونية".


وتجدر الإشارة إلى أن هيئة الرقابة وحماية حقوق المستهلك في روسيا كانت قد حذّرت المواطنين الروس عام 2021 من عدم حماية البيانات بما يكفي في تطبيق "واتس آب" الشهير.

 

 

روسيا اليوم

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
imgid462367

تحذير من خطأ يرتكبه مستخدمو فيس بوك

_118588461_gettyimages-1232713209

تويتر تطلق تحديث جديد

20221004022100

هل يمكن الدخول إلى حساب "فيسبوك" بدون كلمة سر؟

201712270528132813

كيف تعرف أن حسابك في فيسبوك مراقب من آخر ؟

0

"واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد

Mobile-hacking-ar18082020-1024x640

6 علامات تدل أن هاتفك مخترق

أخبار متعلقة
0

"واتس آب" قد تحجب ميزة شائعة عن ملايين المستخدمين إلى الأبد

main_image632d4e81f3f6b

كيف تغادر مجموعة واتس آب سراً ؟