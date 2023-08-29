تحذير هام لجميع مستخدمي "واتساب"

الوكيل الإخباري- وجه "فؤاد دابيري"، رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر، تحذيرًا هامًا وعاجلاً لجميع مستخدمي تطبيق واتساب WhatsApp، مؤكداً وجود ثغرة في الميكروفون الخاص بالتطبيق، والتي تجعله نشطًا طوال الوقت دون وجود علم للمستخدمين. حيث نصح الجميع بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات والتغييرات الهامة .



وأكد رئيس "دابيري" أن المشكلة الموجودة في ميكروفون تطبيق WhatsApp تؤثر بشكل خاص على الهواتف التي تعمل بنظام الأندرويد، موضحًا أن الخلل الموجود بالميكروفون يعمل حتى عندما لا يكون التطبيق مفتوحًا، أو مستخدمًا بشكل نشط مع المستخدمين، وذلك وفقًا لما نقلته الصحيفة الإنجليزية ديلي إكسبريس.



وأوضح رئيس قسم الهندسة في شركة تويتر أنه تم اكتشاف المشكلة في البداية وتم نشر صورة لها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تظهر تلك الصورة أن تطبيق واتساب الخاص به كان نشطًا، بينما كان هو نائمًا ولا يستخدم هاتفه الذكي. وأكد أن تطبيق WhatsApp قد استجاب لحل المشكلة.



إجراءات هامة يجب اتخاذها



نصح دابيري جميع مستخدمي تطبيق WhatsApp بضرورة اتخاذ عدد من الإجراءات التالية:



يجب في البداية فتح التطبيق والدخول إلى إعدادات الهاتف.



النقر على الخصوصية.



دخول المستخدم إلى مدير الإذونات.



يجب التمرير لأسفل حتى الوصول إلى الميكروفون، ثم النقر عليه ثم البحث عن تطبيق WhatsApp.



سوف تظهر شاشة جديدة تحتوي على إعدادات الوصول للميكروفون لهذا التطبيق، وتحتوي على ثلاثة اختيارات:



السماح فقط أثناء استخدام التطبيق.

اسأل في كل مرة.

عدم السماح.



يجب في النهاية على المستخدم اختيار "اسأل في كل مرة" أو "عدم السماح". ولكن يجب ملاحظة أنه في حال اختيار "عدم السماح"، فإن ذلك سيمنع المستخدم من إرسال رسائل صوتية أو القيام بمكالمات على التطبيق.

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